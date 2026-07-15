פעילות צה"ל בלבנון דובר צה"ל

במלאת 20 שנים לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, פרסם צה"ל תיעוד מפעילות כוחות אוגדות 98 ו-91 בעיירה בינת ג'בייל, ששימשה לאורך השנים כמעוז טרור מרכזי של חיזבאללה.

הפעילות בוצעה במסגרת מבצע "שאגת הארי", שבמהלכו כיתרו שתי האוגדות את כפרי הטרור בינת ג'בייל ועינתא.

בצה"ל מסרו כי כוחות אוגדה 98 נכנסו לבינת ג'בייל והשיגו שליטה מבצעית בתוך כשבוע. במהלך הפעילות השמידו הכוחות תשתיות טרור, נטרלו איומי תמ"ס וחיסלו מחבלים, ולאחר השלמת משימתם עברו לפעול בגזרות אחרות.

במקביל, כוחות אוגדה 91 נכנסו למרחב לצורך ביסוס וחיזוק השליטה המבצעית. בצה"ל ציינו כי הכוחות ממשיכים לפעול להשמדת תשתיות הטרור שנותרו ולטיהור מלא של המרחב, במטרה להסיר איומים על מדינת ישראל.

לפי נתוני צה"ל, עד כה השמידו כוחות אוגדות 91 ו-98 יותר מ-1,500 תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-500 מחבלים.

בנוסף אותרו מאות אמצעי לחימה שהוטמעו בלב תשתיות אזרחיות, ובהם מפקדות של חיזבאללה, משגרי רקטות ומחסני אמצעי לחימה.

בצה"ל הדגישו כי בינת ג'בייל שימשה במשך שנים כסמל וכמעוז טרור של חיזבאללה, שממנו תוכננו ובוצעו מאות פעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל