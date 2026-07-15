אלוף-משנה ישי רוזיליו נכנס לתפקיד מפקד היחידה הרב-ממדית של צה"ל, בטקס חילופים שנערך אתמול (שלישי) בבסיס תל נוף.

הטקס התקיים בראשות מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, ובהשתתפות קצין השריון הראשי, תת-אלוף אוהד מאור, מפקדים, חיילים ובני משפחה.

רוזיליו מחליף בתפקיד את סגן-אלוף א', ששימש בחצי השנה האחרונה כממלא מקום מפקד היחידה. רוזיליו בוגר ישיבת בני עקיבא "נחל יצחק" בנחלים וישיבת ההסדר הר ברכה, נשוי ואב לשבעה ומתגורר ביישוב דולב שבבנימין.

במהלך שירותו הצבאי פיקד רוזיליו על גדס"ר צנחנים, ובהמשך שימש קצין האג"ם של אוגדת יהודה ושומרון ומפקד חטיבת יהודה. בשנת 2022 הועלה לדרגת אלוף-משנה ומונה למפקד חטיבת יהודה, תפקיד שבו שירת עד אוגוסט 2024.

אלוף נדב לוטן אמר בטקס כי היחידה הרב-ממדית ניצבת בפתחו של שלב משמעותי נוסף בהתפתחותה ותוביל את המענה המבצעי ברום הקרוב לקרקע ואת תפיסת ההגנה על הכוח המתמרן.

לדבריו, בחודשים הקרובים תמשיך היחידה ללמוד מהניסיון המבצעי שנצבר, להפיק לקחים ולהתאים את עצמה לאתגרי שדה הקרב המשתנים.

תת-אלוף אוהד מאור אמר כי מאז שהיחידה עברה לאחריות חיל השריון פועלים הצדדים בשותפות עמוקה, והגדיר את היחידה "כוח קטלני ורב-זרועי".

רוזיליו אמר עם כניסתו לתפקיד כי לוחמי היחידה, ובהם אלה הפועלים כיום בלבנון, ימשיכו לבנות את הכוח מתוך מקצועיות, יוזמה, יצירתיות ותחקירים נוקבים המבוססים על יושרה ואמת.

"נוכל לבצע את משימותינו ולהשפיע על צה"ל כולו רק מתוך ענווה, מקצועיות בכל מעשינו, חתירה לניצחון בכל מפגש והיתקלות עם האויב, עידוד ערכים של יוזמה ויצירתיות, ויצירת שותפות בין כלל הגורמים", אמר.

הוא הוסיף כי "נוכל להתקדם וללמוד רק באמצעות תחקירים נוקבים, המקדשים את היושרה ואת האמת כבסיס לכל עשייתנו. אני מבטיח לעשות כל שביכולתי כדי להיות ראוי למשימה ולאנשים".

בשנת 2019, בעקבות מותו של רב"ט אביתר יוספי במהלך אימון ניווט, הודח רוזיליו מתפקידו כמפקד גדס"ר צנחנים ומינויו המתוכנן לסגן מפקד חטיבת הצנחנים בוטל. בהמשך הורשע באי-קיום הוראות המחייבות בצה"ל ונידון למאסר על תנאי. לאחר מכן שב לשורת תפקידי פיקוד בכירים, בהם קצין האג"ם של אוגדת יהודה ושומרון ומפקד חטיבת יהודה, וכעת מונה לעמוד בראש היחידה הרב-ממדית.