רגע אישור החוק במליאה ערוץ כנסת

מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית את חלקו הראשון של החוק להסדרת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שיזם יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, ח"כ שמחה רוטמן.

65 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 51 שהתנגדו לה. החוק ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2027.

החוק מעגן לראשונה בחקיקה את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה וקובע כי תפקידו הוא לייעץ לממשלה ולסייע לה בהגשמת מדיניותה במסגרת הדין. עוד נקבע כי הממשלה תהיה רשאית שלא לאמץ את חוות דעתו של היועץ, למעט בעניינים הנוגעים להפעלת סמכויות בתחום המשפט הפלילי.

עוד קובע החוק כי עמדת המדינה בבתי המשפט תיקבע בידי הממשלה, וכי היועץ המשפטי לממשלה יציג אותה. במקרים שבהם היועץ יסבור שאינו יכול לייצג את עמדת הממשלה, או אם השר הנוגע בדבר יסבור שהעמדה אינה מיוצגת כראוי, תוכל הממשלה למנות עורך דין אחר שייצג אותה, למעט בהליכים פליליים.

בנוסף, החוק קובע כי היועץ המשפטי לממשלה יהיה עצמאי בשיקול דעתו, ובתחום המשפט הפלילי לא תהיה עליו מרות מלבד מרותו של הדין. לצד זאת, הוא יהיה אחראי בפני הממשלה למילוי תפקידו ויהיה נתון לפיקוחו של שר המשפטים.

אישור החוק מגיע לאחר יותר מ-60 דיונים בוועדת החוקה, שבמהלכם נדונו אלפי הסתייגויות ונבחנו סוגיות הנוגעות ליחסי הממשלה והייעוץ המשפטי.

ח"כ רוטמן אמר כי "היום עשינו שינוי היסטורי בדרך שבה פועל הייעוץ המשפטי לממשלה במדינת ישראל. החוק שייזמתי ועבר מחזיר את הייעוץ המשפטי לתפקידו הטבעי, לייעץ ולסייע לממשלה, ולא להחליף את שיקול דעתה או למנוע ממנה לממש את המדיניות שלשמה נבחרה".

הוא הוסיף כי "צעד זה הוא חלק ממה שהבטחנו לבוחרים במצע של הציונות הדתית. התיקון החשוב יסדיר את התנהלותה של הממשלה עם הייעוץ המשפטי לממשלה, כך שממשלה שנבחרה על ידי הציבור צריכה להיות מסוגלת למשול, לקבל ייעוץ משפטי מקצועי, אך גם לקבוע את עמדתה ולהיות מיוצגת בבית המשפט באופן שתואם את מדיניותה".

לסיום מסר: "אני מודה לחברי הוועדה, לצוות המקצועי ולכל מי שלקח חלק במלאכה החשובה הזו. היום עשינו צעד גדול נוסף בדרך לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית ולתיקון מערכת היחסים בין הדרג הנבחר לבין הדרג המשפטי. את החלק השני של החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש נעביר בעזרת השם לאחר הבחירות, ובעזרת הכוח שהציבור יעניק לנו, אשלים את החוק ואמשיך בתיקון מערכת המשפט".

יו"ר מפלגת 'הציונות הדתית' ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך את רוטמן ואמר, "סיום הקדנציה עם החוק הכל כך חשוב הזה, של הגדרת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, מתקנת את הדמוקרטיה הישראלית. להחלטה הזו יש משמעות גדולה לזהות היהודית, לציונות, לביטחון, להתיישבות. יחד נקדיש את השנים הקרובות להשלים את כל התיקונים הנדרשים במערכת המשפט".