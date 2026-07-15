חבר הכנסת דן אילוז הודיע הערב (רביעי) כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים של הליכוד, ובכך אישר את הפרסומים מהימים האחרונים על עזיבתו את מפלגת השלטון. בסרטון שפרסם נימק את החלטתו בשורת ביקורות חריפות על התנהלות המפלגה והקואליציה.

אילוז אמר כי אינו יכול להמשיך במסגרת המפלגה, והסביר כי "לא אוכל לקרוא לציבור להצביע למפלגה שאני עצמי לא יכול להצביע לה". לדבריו, הליכוד התרחק מערכיו ואימץ מדיניות שאינה מייצגת עוד את "הימין הממלכתי והליברלי של בגין וז'בוטינסקי".

בין היתר מתח ביקורת על התנהלות הליכוד לאחר מתקפת 7 באוקטובר. "במקום לעמוד מול הציבור ולבקש סליחה, הליכוד עושה הכל כדי להתחמק מאחריות. אנחנו מורידים את המילה 'טבח' מהחוק ומונעים הקמת ועדת חקירה. זהות יהודית זה קודם כל לקחת אחריות", אמר.

בהמשך תקף את קידום חוק הגיוס ואמר כי "סאגת הפטור מגיוס היא חרפה שהבהירה לי שמקומי כבר לא בליכוד". עוד הוסיף כי "אין שום הבדל היום בין הצבעה לליכוד, לש"ס או לגולדקנוף".

בהתייחסו ליוקר המחיה טען כי "הליכוד לא רק שלא עוצר את יוקר המחיה, הוא מחולל אותו", והוסיף כי ימשיך לפעול למען המדינה "מכל מקום שבו אהיה, ביושרה ובנחישות".