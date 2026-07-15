סקר חדשות 13 שפורסם הערב (רביעי) מעלה כי אילו הבחירות היו נערכות היום, הליכוד בראשות בנימין נתניהו הייתה זוכה ל-22 מנדטים ונשארת המפלגה הגדולה בכנסת.

מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט מקבלת 21 מנדטים, ירידה של שני מנדטים לעומת הסקר הקודם. מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט זוכה ל-15 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן ל-11, וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ל-10.

בהמשך הרשימה ניצבות יהדות התורה עם 8 מנדטים, ש"ס ועוצמה יהודית עם 7 מנדטים כל אחת, והציונות הדתית עם 6 מנדטים.

חד"ש-תע"ל מקבלת 5 מנדטים, רע"ם 4 מנדטים, ורשימת הנדל וטרופר עוברת לראשונה את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. בל"ד וכחול לבן בראשות בני גנץ אינן עוברות את אחוז החסימה.

לפי הסקר, גוש האופוזיציה, הכולל גם את רשימת הנדל וטרופר, מגיע ל-61 מנדטים, בעוד גוש הקואליציה בראשות נתניהו עומד על 50 מנדטים בלבד.