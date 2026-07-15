פרסום ראשון: ראש הממשלה בנימין נתניהו מפעיל בשעות האחרונות מאמץ לגייס תמיכה בקרב חברי מרכז הליכוד לקראת ההצבעה הצפויה מחר בוועידת המפלגה על אישור השינויים בשיטת הפריימריז וברשימת המפלגה.

במסגרת המהלך, חברי מרכז הליכוד קיבלו שיחות טלפון אישיות מנתניהו, שביקש מהם לתמוך בהצעה.

חברי מרכז הליכוד צפויים להצביע על החלטת ועדת החוקה של המפלגה, שאישרה השבוע את ההצעה לשינוי שיטת הפריימריז, המחוזות והשריונים.

לפי ההצעה, יקבל נתניהו שבעה שריונים ברשימת הליכוד לכנסת - שלושה בעשירייה הראשונה, שלושה נוספים בעשירייה השנייה ואחד בעשירייה השלישית.

עוד קובעת ההצעה כי שרים וחברי כנסת יוכלו להתמודד במסגרת המחוזות והמגזרים. בנוסף, אושרה סמכות לראש הממשלה לבצע, במידת הצורך, שינויים במחוזות ובשריונים במקומות 29 עד 33 ברשימה.

מנגד, שרים וחברי כנסת בליכוד פועלים בימים האחרונים בניסיון לבלום את אישור ההצעה, בטענה שהיא עלולה לפגוע בסיכוייהם להיבחר בפריימריז. ההצבעה בוועידת הליכוד תהיה חשאית.

אחד מחברי המרכז ששוחח עם ערוץ 7 אמר: "נתניהו נשמע בלחץ לקראת ההצבעה מחר".

לצד ההצבעה על שינוי שיטת הפריימריז, צפוי השר חיים כץ להביא להצבעה גם את איחוד מחוז השפלה עם מחוז יהודה ושומרון וירושלים, למרות החלטת בית הדין של הליכוד שקבע כי אין לאחד בין המחוזות.

בבית הדין טוענים כי מחוז השפלה ומחוז יהודה ושומרון אינם קשורים זה לזה, אולם כץ מבקש להביא את הנושא להכרעת ועידת הליכוד.