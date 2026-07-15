כחודש בלבד לאחר שנחנך, הושחת במהלך הלילה (רביעי) מעיין יהודה, שהוקם לזכרו של יהודה שמואל שרמן הי"ד סמוך לחוות "שובה ישראל" שבשומרון.

תושבי החווה, ובהם דניאל שרמן, אחיו של יהודה שמואל, הגיעו למקום הבוקר וגילו נזק כבד לתשתיות המעיין.

לדברי התושבים, מחבלים השחיתו את מבנה המעיין, ריססו על הקרקע מגני דוד מחוקים לצד ציורים מיניים ובוטים, וגרמו נזק שנועד להשבית את פעילות האתר ולפגוע במבקרים. בחווה מעריכים כי נגרם למקום נזק כספי משמעותי.

כבר בשעות הבוקר החלו תושבי החווה ועובדיה בפעולות ניקוי ושיקום, וקראו לציבור להצטרף למאמצים להשבת המעיין לפעילות.

דניאל שרמן, חבר פורום "שבים הביתה", שנפצע בפיגוע שבו נרצח אחיו יהודה שמואל הי"ד, אמר כי "ההרס והגרפיטי המביש שראינו הבוקר כואבים מאוד, אבל המחבלים לא ירתיעו אותנו".

הוא הוסיף: "בפיגוע שבו איבדתי את אחי היקר, יהודה שמואל הי"ד, ונפצעתי בעצמי, הבנתי שהאויב מנסה לעקור אותנו מכאן בכל דרך - בטרור ובחורבן. כחלק מהפעילות שלנו בפורום 'שבים הביתה' אנחנו מבינים שהתשובה האמיתית לפיגועים ולוונדליזם כזה היא הפסקת ההתרפסות, ביטול מוחלט של הסכמי אוסלו ויציאה למתקפה של בנייה והתיישבות בכל השטחים הפתוחים בשטחי A, כי רק ריבונות מלאה תביא ביטחון".

לדבריו, "המעיין הזה הוא סמל לחיים, לחיבור לאדמה וליופי של השומרון. ההשחתה שלו היא עוד ניסיון לפגוע ברוח שלנו, אבל הם לא יצליחו להרתיע אותנו. כפי שהשתקמנו מהכאב הנורא של האובדן, כך נשקם גם את המעיין הזה - מהר יותר, חזק יותר ויפה יותר מקודם. מול החושך וההרס שלהם, אנחנו נמשיך להביא אור, חיים ובנייה".

ההשחתה במעיין יהודה צילום: ללא קרדיט