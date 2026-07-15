הממשלה אישרה היום (רביעי) את התוכנית להרחבת מעורבות השב"כ במאבק בפשיעה בחברה הערבית. במסגרת ההחלטה יוסטו כ-497 מיליון שקלים מתוכנית החומש 550 לטובת הקמת יחידות ייעודיות בשב"כ ובמשטרת ישראל, במטרה להגביר את המאבק בארגוני הפשיעה.

לפי ההחלטה, כ-364.5 מיליון שקלים יוקצו לשב"כ לצורך הקמת יחידה ייעודית למאבק בהברחות ובסחר באמצעי לחימה, לצד חיזוק היכולות המודיעיניות והמבצעיות. בנוסף, יתווספו לשב"כ 130 תקני כוח אדם החל משנת 2026, וכן תקציב קבוע של 35 מיליון שקלים מדי שנה.

למשטרת ישראל יוקצו כ-132.4 מיליון שקלים להקמת יחידה ארצית ייעודית למאבק בפשיעה בחברה הערבית, לרבות הקמת מערכים טכנולוגיים והצטיידות באמצעים מבצעיים מתקדמים.

מדובר בתכנית שהובילו ראש הממשלה בנימין נתניהו, השרה לשוויון חברתי מאי גולן והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

נתניהו אמר כי "הכנסת השב"כ למאבק בפשיעה בחברה הערבית, שהפכה למכת מדינה, היא בשורה דרמטית וצעד משמעותי במלחמת החורמה שאנחנו מנהלים נגד ארגוני הפשיעה. שילוב היכולות המודיעיניות, המבצעיות והטכנולוגיות של השב"כ, לצד פעילות משטרת ישראל וכלל גורמי האכיפה, יאפשר להפעיל את מיטב הכלים העומדים לרשות המדינה - לרבות אמצעים מתקדמים ויכולות מודיעיניות - כדי להגיע אל ראשי ארגוני הפשיעה, לפגוע בתשתיות שלהם ולהשיב את הביטחון האישי לאזרחים".

הוא הוסיף: "לא נקבל מציאות של אלימות, סחיטה ורצח ברחובות. מדינת ישראל תפעל בנחישות, בעוצמה וללא פשרות כדי למגר את ארגוני הפשיעה ולהשיב את הביטחון ברחובות. אני מברך את השרה מאי גולן ואת השר איתמר בן גביר על הובלת המהלך החשוב הזה".

השרה מאי גולן אמרה: "מרגע כניסתי לתפקיד נאבקתי לחשוף את האמת על תכנית החומש של ממשלת בנט-עבאס. נלחמתי מול לחצים אדירים, פקידות מסואבת ומתקפה תקשורתית - כדי לעצור את המשך הזרמת המיליארדים ללא פיקוח ובקרה, והצגתי לרה"מ נתניהו מידע מודיעיני מסווג שהצביע על זליגת כספי ציבור לארגוני פשיעה רצחניים. אני גאה שיחד עם רה"מ נתניהו, השר בן גביר וראש השב"כ דוד זיני הובלנו היום תיקון היסטורי והפכנו את המשוואה: במקום שכספי הציבור יחזקו את ארגוני הפשיעה - הם יחזקו את השב"כ והמשטרה במאבק בהם, למען ביטחון אזרחי ישראל".

השר בן גביר מסר: "בשורה אדירה לאזרחי ישראל, בשורה מרה לארגוני הפשיעה. אחרי שראש השב"כ הקודם הכושל רונן בר עמד על הרגליים האחוריות כדי למנוע את כניסת השב"כ לטיפול בפשיעה הערבית, ראש השב"כ החדש המצוין דוד זיני נרתם לעניין, ואני שמח שאני והשרה מאי גולן הצלחנו להשיג את התקציב הייעודי שיאפשר לשב"כ להשתתף במאבק במכת המדינה הזו, שהוזנחה במשך עשרות שנים".