בכירי סניף הליכוד באריאל פנו לשר המשפטים ולשירותי דת יריב לוין בבקשה לקדם את הקמת הוועדה לבחירת רב העיר.

למכתב צורפו חתימותיהם של חברי מועצת סניף הליכוד באריאל, שנבחרו במסגרת ועידת הליכוד החמישית.

במכתב ציינו החותמים כי לאחר שנים של עיכובים נפתח חלון הזדמנויות משמעותי להשלמת המהלך. לדבריהם, מרבית ההליכים הנדרשים כבר הוסדרו, ונותרו צעדים בודדים בלבד עד להקמת הוועדה ולבחירת רב לעיר.

עוד נכתב כי אריאל היא עיר מרכזית בשומרון, המאופיינת בקהילה מגוונת, ולכן יש חשיבות לכך שרב העיר יהיה דמות הצומחת מתוך העיר, המכירה את תושביה ואת קהילותיה, ומסוגלת לחבר בין חלקי הציבור מתוך אחריות, ממלכתיות ואהבת ישראל.

בכירי הליכוד הוסיפו כי מדובר בהזדמנות למנות רב הנהנה מאמון רחב ומחויב לערכי השירות והנתינה. הם הזהירו כי דחיית המהלך עלולה להביא לכך שלא תהיה ודאות מתי תיפתח שוב האפשרות למינוי רב עיר, ואף ליצור בעתיד מצב שבו ימונה רב שאינו מכיר את אופייה הייחודי של אריאל ואת צורכי תושביה.

על המכתב חתומים יו"ר מועצת סניף הליכוד אבנר משרקי, יו"ר הנהלת הסניף יוסי חן, סגן ראש העיר יחיאל טוהמי, סגנית ראש העיר אלה ארבל ויינר, וממלאת מקום וסגנית ראש העיר שירה דקל כץ.