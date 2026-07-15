עיריית אריאל הודיעה כי החל ממחר (חמישי) בשעה 08:00 ייסגר השער המזרחי של העיר, בעקבות החלטת צה"ל להפסיק להציב במקום חיילים החל מחצות הלילה. בעירייה טוענים כי משמעות ההחלטה היא שתושבי העיר יישאו לבדם בעלויות הפעלת השער.

לדברי העירייה, השער המזרחי משמש ציר מרכזי עבור תושבי השומרון ובנימין, כאשר יותר מ-85% מהמשתמשים בו אינם תושבי אריאל. עוד נמסר כי השער משמש גם את צה"ל ואת כוחות הביטחון, ומהווה עורק תחבורה משמעותי באזור.

בעירייה ציינו כי בשנים האחרונות נשאה העיר לבדה בעלויות הפעלת השער. לאחר עליית עלויות האבטחה פנתה העירייה לצה"ל בבקשה שייטול מחדש את האחריות להפעלתו, כפי שהיה בעבר, ובינתיים הוצב במקום כוח צבאי באופן זמני.

לטענת העירייה, בשעות האחרונות התקבלה הודעה שלפיה החל מחצות יפסיק צה"ל להציב חיילים בשער. בעקבות זאת החליט ראש העיר יאיר שטבון, יחד עם הנהגת העיר, לסגור את השער עד למציאת פתרון.

בעירייה הודו כי ההחלטה צפויה להקשות על תושבי האזור, סטודנטים וכוחות הביטחון, אך הבהירו כי לא יסכימו שהנטל הכלכלי יוטל על תושבי העיר.

הנהגים המגיעים מכיוון כביש 60 התבקשו להשתמש בכניסה המערבית לעיר מכביש 505. בעירייה קראו למשרד הביטחון ולצה"ל לאזרח את הפעלת השער ולהשיב את הפעילות במקום.