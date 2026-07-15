מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) שנועדה להסדיר בחוק טיפול מותאם לנפגעי הלם קרב ולהקים ועדה למתן סיוע במקרים חריגים. 70 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים.

החוק מגדיר לראשונה את המונח "הלם קרב" כתגובת דחק לאירוע טראומטי שאירע במסגרת פעילות מבצעית, וכן מגדיר "נפגע הלם קרב" כמי שנקבעה לו דרגת נכות בשל הפרעה בתר-חבלתית שנגרמה בעקבות הלם קרב.

בנוסף, נקבע כי אגף השיקום במשרד הביטחון יעניק טיפול המותאם לסוג נכותו של הנכה, ובפרט טיפול ייעודי לנפגעי הלם קרב.

עוד אושר לעגן בחקיקה את פעילות הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין באגף השיקום במשרד הביטחון. הוועדה תהיה מוסמכת להעניק סיוע במקרים חריגים לנכי צה"ל וכוחות הביטחון, ובמקרים מיוחדים גם לבני משפחותיהם של נכים בעלי מאפיינים מיוחדים, אם נקלעו למצוקה קשה הקשורה לנכותו של בן המשפחה.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי מטרתה היא לתת מענה למציאות שבה חיילים ואנשי כוחות הביטחון מתמודדים עם פגיעות פיזיות ונפשיות מורכבות, במיוחד בעקבות המערכות האחרונות, ולהכיר בייחודיות הפגיעה עקב הלם קרב.

במהלך הדיון וההצבעה במליאת הכנסת נכחו ביציע לוחמים משוחררים המתמודדים עם פוסט-טראומה (PTSD) ובני משפחותיהם ותומכיהם. הנוכחים עקבו אחר אישור החוק, שנועד להרחיב את ההכרה והסיוע לנפגעי הלם קרב ולהסדיר עבורם מענה ייעודי במסגרת אגף השיקום במשרד הביטחון.