נתניהו ציטט שיר על גיבורי הבאגרים מהשומרון מתוך השידור

ראש הממשלה בנימין נתניהו ציטט השבוע במהלך נאומו בטקס האזכרה הממלכתי לזאב ז'בוטינסקי קטע משירו של המשורר צור ארליך, "גיבורי הבאגרים", המוקדש למפעילי כלי צמ"ה מיו"ש בזירות הלחימה.

בדבריו קשר נתניהו בין מורשת התנ"ך, חזונו של זאב ז'בוטינסקי ולוחמי ההווה. "והנה סגירת מעגל מרטיטת לב מהימים האחרונים, מהתנ"ך לז'בוטינסקי ומז'בוטינסקי לגיבורי ההווה", אמר.

בהמשך ציין כי "את השיר החדש, 'שמשונים', מקדיש המחבר צור ארליך לאברהם אזולאי זיכרונו לברכה מחיל ההנדסה ולחבריו מפעילי הבאגרים. אברהם, ממפלסי הדרך ברצועת עזה, נפל לפני שנה בקרב".

ראש הממשלה הקריא מתוך השיר: "וְאֵיזוֹ כַּף לָהֶם וְאֵיזוֹ זְרוֹעַ לַעֲקֹר בָּן רֹעַ. גְּדוֹלִים כְּהַר גּוֹעֵשׁ. וְשַׁרְשַׁרְתָּם וּשְׁרִירֵיהֶם הָרִאשׁוֹנִים לְמַגַּע-אֵשׁ".

השיר נפתח במילים: "מְגֻדְּלֵי שֵׂעָר מִיִּצְהָר וּמֵחַוּוֹת הָהָר, חָשִׁים לֵישִׁים אֶל אֶרֶץ פְּלֶשֶׁת רִאשׁוֹנִים. יָדָם עַל מְכוֹנַת עֲנָק חוֹלֶשֶׁת, פְּאַת זְקָנָם גּוֹלֶשֶׁת וּבָהּ הָרִים מִתְהַרְהֲרִים. רְאוּם, אֶת גִּבּוֹרֵי הַבָּאגֶרִים".