אבי בלוט בפורם הביטחון של איגוד החוות איגוד החוות

מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט השתתף בפורום הביטחון של איגוד החוות ושיבח את פעילות בעלי החוות ברחבי יהודה ושומרון. בדבריו הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה עם צה"ל ואת תרומת ההתיישבות לביטחון.

"אנחנו צריכים לצאת מכאן מחוזקים מאוד. אני מאוד מאמין באנשים שנמצאים פה. אני מסתכל לכולם פה בלבן של העיניים. אוהב אתכם, מעריך אתכם, מעריך את העשייה שלכם", אמר בלוט למשתתפים.

הוא הוסיף כי הוא מודע למאמצי בעלי החוות להציב גבולות ולפעול באחריות: "אנחנו צריכים לצאת מהפורום הזה מאוד מחוזקים, עם אחדות מטרה - כזאת שמחזקת את הכוחות החיוביים שנמצאים בחוות, ופועלים בכל התנאים שאמרתי - נותנים לצה"ל לנצח, ובתיאום מלא מול צה"ל".

לדבריו, קיימת "נפש חפצה" לשיתוף פעולה, משום שהדבר "מתחבר בצורה טובה עם התפיסה הביטחונית. היא לא באה בסתירה. זה משתלב, ובלבד שזה נכון גם בפעולה המבצעית, וגם בפעולה הערכית, ועל פי חוק. וכל הדבר הזה מחזק את הביטחון מאוד".

בסיום דבריו אמר בלוט כי בשנתיים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בגזרת יהודה ושומרון. "יש פה שינויים עצומים ממדרגה שנייה ושלישית, גם בהקשרים הביטחוניים, בתפיסה הביטחונית, שניכרים מאוד בשנתיים פלוס האחרונות", אמר.

בכנס לקחו חלק כלל גורמי הביטחון הבכירים במרחב, ובהם אלוף בלוט, מפקד מחוז ש"י במשטרת ישראל, מפקד מחוז יו"ש ברשות הארצית לכבאות והצלה, נציגים מכלל המועצות האזוריות, נציגי החטיבה להתיישבות, משרדי הממשלה השונים ונציגי החוות החקלאיות הפועלות בשטח.

באיגוד ציינו כי במהלך הפורום הוצגו נתונים המצביעים על החשיבות האסטרטגית של החוות החקלאיות כקו ההגנה הראשון של מדינת ישראל במרחבים הפתוחים.

"כיום, החוות שומרות באופן אקטיבי על למעלה ממיליון דונמים של אדמות לאום ושטחים אסטרטגיים, ופעילותן מרחיקה באופן ישיר את האיומים הביטחוניים מהיישובים ומהצירים המרכזיים", נמסר.

מאיגוד החוות נמסר: "הכינוס היום בהשתתפות צמרת מערכת הביטחון וההצלה הוא עדות להבנה העמוקה של מקבלי ההחלטות: רועי הצאן והחוואים בשטח הם חומת המגן האמיתית של המדינה במרחבים הפתוחים. שיתוף הפעולה ההדוק וסנכרון הכוחות בין צה"ל, המשטרה, כבאות והצלה וההתיישבות, הם המפתח להמשך החזקת השטח, שמירה על הריבונות והגברת תחושת הביטחון של אזרחי ישראל".