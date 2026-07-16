ארגנטינה העפילה הערב (רביעי) לגמר המונדיאל לאחר ניצחון דרמטי 1:2 על אנגליה בחצי הגמר. אלופת העולם, שהייתה בפיגור במשך דקות ארוכות, השלימה מהפך עם שער ניצחון בתוספת הזמן ותפגוש ביום ראשון את אלופת אירופה, ספרד, בקרב על התואר.

במשך יותר מ-80 דקות נדמה היה כי אנגליה בדרך לגמר מונדיאל ראשון זה 60 שנה. החבורה של תומאס טוכל הצליחה לשמור על היתרון, סגרה היטב את מסי ומנעה מארגנטינה להגיע למצבים מסוכנים, אך בדקות הסיום התמונה השתנתה לחלוטין.

המחצית הראשונה הייתה שקולה ואגרסיבית, עם מעט מצבים ליד שני השערים. רגע לפני ההפסקה ניסתה ארגנטינה לאיים מרחוק באמצעות אנסו פרננדס, אך הכדור חלף מעל השער.

בפתיחת המחצית השנייה הייתה זו ארגנטינה שהתקרבה ראשונה לכיבוש, כשחוליאן אלברס נעצר אצל ג'ורדן פיקפורד. אלא שבדקה ה-55 הגיעה המכה מבחינת אלופת העולם: מורגן רוג'רס הגביה כדור מדויק לרחבה, ואנתוני גורדון הקדים את ההגנה הארגנטינאית ודחק מקרוב פנימה בדרך ל-0:1.

ארגנטינה הגבירה את הלחץ. ניקו גונסאלס סחט הצלה גדולה מפיקפורד, אלכסיס מק אליסטר נעצר בקורה ובהמשך שוב בשוער האנגלי, בעוד אנסו פרננדס המשיך לנסות את מזלו בבעיטות מחוץ לרחבה.

הלחץ השתלם בדקה ה-85. ליאו מסי קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, משך אליו את שחקני ההגנה והעביר מסירה לאנסו פרננדס, שבעט בעוצמה מכ-20 מטרים לרשת וקבע 1:1.

כשכבר היה נדמה שהמשחק ייגרר להארכה, הגיע רגע הקסם של מסי. עמוק בתוך תוספת הזמן הגביה הקפטן הארגנטינאי כדור מדויק לרחבה, ולאוטרו מרטינס התרומם ונגח מקרוב לרשת בדרך ל-1:2 דרמטי, שהבטיח לארגנטינה מקום בגמר שני ברציפות.

מסי, שכבר זכה בגביע העולם בקטאר, שוב היה האיש שהכריע את המשחק ברגעי האמת. אחרי שנבלם במשך רוב דקות המשחק, הוא סיפק שני בישולים בתוך שבע דקות והוביל את אלופת העולם למהפך נוסף במעמד הגדול.

ארגנטינה תנסה כעת להשלים זכייה שנייה ברציפות בגביע העולם, כשתפגוש ביום ראשון את ספרד, שהעפילה לגמר לאחר שניצחה את צרפת בחצי הגמר הראשון. עבור אנגליה, שהייתה דקות ספורות מהעפלה היסטורית, נותרו שוב האכזבה וההמתנה לתואר עולמי נוסף.