סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, מתח היום (רביעי) ביקורת חריפה על ישראל בריאיון לפודקאסט של ג'ו רוגן. במהלך הריאיון התייחס ואנס ליחסי ארצות הברית וישראל, לטענות על ניסיונות השפעה מצד ירושלים על הפוליטיקה האמריקנית ולמגעים מול איראן.

ואנס טען כי ישראל הפעילה קמפיין נגד המשא ומתן עם איראן. "ראינו ראיות ברורות לכך שישנם משפיענים באמריקה שמקבלים תשלום כדי לתקוף את העסקה", אמר.

הוא הוסיף כי "אתה רואה את הקמפיין החשאי והממומן היטב הזה במטרה לפגוע במשא ומתן ובעסקה", והפנה לכתבה במגזין Time, שלדבריו עסקה בנושא.

לדבריו, "ישראל היא בעלת ברית כמו צרפת או בריטניה. יהיו לנו מחלוקות איתם ויהיו לנו הסכמות איתם. אני בסך הכול הבחור שדוגל במערכת יחסים נורמלית עם מדינה נורמלית, שמבוססת על אינטרסים משותפים". עם זאת הוסיף כי "כרגע ישראל מפסידה בקרב על דעת הקהל בארה"ב. זו עובדה פשוטה וברורה".

בהמשך הריאיון טען ואנס כי ישראל מנסה להשפיע על הפוליטיקה האמריקנית, אך הדגיש כי אינה המדינה היחידה שעושה זאת.

"ברור שהם ינסו לשכנע אמריקנים", אמר. "מדינות תמיד ינסו להשפיע על ארצות הברית, בין אם הן בעלות ברית או אויבות. מה שמפריע לי זה כשהמנהיגות האמריקאית מאפשרת להשפעה הזו להטות את שיקול הדעת שלה", אמר. עוד טען כי גורמים ישראליים מנסים "להאריך את המלחמה לנצח".

בהתייחסו לאיראן אמר ואנס כי אם טהרן תשנה את התנהלותה, השקעות מצד מדינות המפרץ בה "יכולות להיות ניצחון לשני הצדדים, גם עבור ישראל".

לקראת סיום הריאיון העלה ואנס טענה נוספת, שלפיה עבריין המין ג'פרי אפסטין היה קשור לגופי מודיעין. "כן, למוסד או ל-CIA או לדיפסטייט אחר. ברור שהיה לו קשרים לדרגים הכי גבוהים של המודיעין האמריקני ושל המודיעין הישראלי", אמר, מבלי שהציג ראיות לטענה.