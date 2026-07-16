עימות חריג התרחש הערב (רביעי) במהלך שיעורו של הרב אליהו מאיר פייבלזון במודיעין עילית.

לטענת משתתפים במקום, עשרות בני אדם הגיעו למחות נגד קיום השיעור, ובמהלך האירוע התפתחו עימותים שכללו אלימות פיזית כלפי הרב ותלמידיו.

בתיעודים מהמקום נראים צעירים חרדים דוחפים את הרב במהלך ניסיונו לעזוב את המקום, בעוד משתתפים נוספים מלווים אותו עד לרכבו. בהמשך נראה הרב מחולץ מהמקום ברכב, לאחר שההמון הקיף את הרכב במשך למעלה משעה.

גורמים המעורים בפרטים אמרו לערוץ החרדי 'לכתחילה' כי עוד לפני האירוע נעשו ניסיונות למנוע את קיום השיעור, שהועבר לאחרונה ממבנה בית כנסת לבית פרטי. לטענת משתתפי השיעור, המשטרה לא התערבה במהלך האירוע ולא פעלה לפיזור ההתקהלות.

הרב פייבלזון, ראש ישיבת "פתחי עולם", נחשב לאחד ההוגים הבולטים בציבור החרדי בשנים האחרונות. שיעוריו עוסקים בין היתר במחשבת ישראל, אמונה, תנ"ך וקבלה, ומשנתו מעוררת לאורך השנים פולמוס בציבור החרדי.

בעבר ספג ביקורת מצד רבנים בכירים, ובשנים האחרונות אף דווח על הטרדות ואיומים סביב פעילותו הציבורית.