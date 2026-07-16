מליאת הכנסת אישרה הלילה (חמישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 12), התשפ"ו-2026, של ח"כ לימור סון הר-מלך.

הצעת החוק עברה ברוב של 52 חברי כנסת שתמכו, מול 43 מתנגדים.

על פי התיקון לחוק, מוסד להשכלה גבוהה יהיה רשאי לקיים מסלולים לתארים אקדמיים מתקדמים - תואר שני ותואר שלישי - בהפרדה מגדרית. במוסדות המעורבים, ההפרדה תותר אך ורק בתוך כיתות הלימוד, ועבור סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים בכך בלבד.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "כיום המועצה להשכלה גבוהה מאפשרת למוסדות להשכלה גבוהה לקיים מסלולי לימוד בהפרדה מגדרית, ככלל, לתואר ראשון בלבד, בתנאים ובמגבלות נוספים על פי מתווה שקבעה. מוצע להבהיר בחקיקה כי ההוראה הקובעת שלא יראו כהפליה את קיומם של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת, חלה גם לגבי מסלולי לימוד לתואר שני ולתואר שלישי. זאת, כדי לאפשר גם למי שבשל אמונתו הדתית נמנע ממנו להשתתף בלימודים אקדמיים מעורבים, ללמוד לתארים מתקדמים במגוון רחב יותר של תחומים".

המשמעות המרכזית של המהלך היא ביטול מוחלט של החלטת בג"ץ הקודמת, אשר אסרה על קיום לימודים בהפרדה בתארים מתקדמים, והחזרת כובד המשקל וההכרעה הציבורית בנושא לידיהם של נבחרי הציבור ברשות המחוקקת ושל הנהלות המוסדות האקדמיים עצמם.

ועדת החינוך אישרה בשבוע שעבר את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית לקראת ההצבעה שהתקיימה הלילה.