פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הלילה (חמישי) כי כוחותיו אכפו את הסגר הימי נגד איראן, לאחר שניטרלו מכלית נפט שניסתה להפליג לעבר נמל איראני במפרץ הפרסי.

על פי הודעת CENTCOM, הכוחות "זיהו את המכלית M/T Belma, הנושאת את דגל קורסאו, כשהיא חוצה מים בינלאומיים בדרכה לאי חארג'. הספינה התעלמה מאזהרות חוזרות ונשנות בעת שניסתה להפר את הסגר האמריקני. כלי טיס אמריקני ניטרל אותה לאחר שיגר טיל הלפייר לעבר ארובת הספינה. כלי השיט אינו ממשיך עוד בדרכו לאיראן".

צבא ארצות הברית חידש את הסגר הימי על כלי שיט הנעים מנמלים ואזורי חוף איראניים או אליהם ביום שלישי, בהוראת הנשיא דונלד טראמפ. ב-CENTCOM ציינו כי במהלך 24 השעות הראשונות לאכיפתו, הסיטו הכוחות את מסלולן של שתי ספינות מסחריות שנשמעו להנחיות, וניטרלו כלי שיט אחד שסירב לציית.

"הכוחות האמריקניים נותרים דרוכים ומוכנים להבטיח ציות מלא", חתם פיקוד המרכז את הודעתו.

כמה שעות קודם לכן הודיע צבא ארה"ב כי החל בגל תקיפות נוסף נגד יעדים באיראן - פעם שנייה בתוך שעות ספורות. התקיפות מכוונות נגד יכולותיו הצבאיות של המשטר, המשמשות לאיום על השיט במצר הורמוז.