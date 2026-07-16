בתחילת השבוע הלך לעולמו בחטף אחד מגדולי הידידים של מדינת ישראל ושל עם ישראל - הסנטור הרפובליקני לינדזי גרהאם ז"ל והוא בן 71. גרהאם היה בעיניי שיקוף נאמן למה שנהוג לכנות "חסיד אומות העולם". אדם שהבהירות המוסרית, המצפונית והאמונית שלו, נשארת בתוקפה גם כאשר כל יתר הסובבים אותו עולים ויורדים בתמיכתם, לנוכח לחצים פוליטיים כאלה ואחרים. גרהאם עמד לצידה של ישראל מתחילת המלחמה ונלחם על זכותה מעל כל במה תקשורתית ומדינית.

לפני כמעט שנה, בתאריך י"ט באב תשפ"ה (13 באוגוסט 2025), במהלך נאום שנשא באירוע מרכזי של המפלגה הרפובליקנית בעיר קולומביה, בירת דרום קרוליינה, אמר את הדברים האלה:

"ישראל נמצאת במאבק על חייה. החברים שלנו בישראל מוקפים באנשים שהיו הורגים את כולם אם רק היו יכולים. נמאס לי מהמילים 'רצח עם' ('ג'נוסייד')! תנו לי לספר לכם מה זה רצח עם. אם ישראל הייתה רוצה לבצע רצח עם, היא הייתה יכולה. יש לה את היכולת לעשות זאת. היא בוחרת שלא. חמאס, הם היו מבצעים רצח עם תוך 30 שניות. הם פשוט לא יכולים. וזה ההבדל הגדול, אנשים".

"לאנשים במפלגה שלי (הרפובליקנית): נמאס מהשטויות האלה! ישראל היא חברה שלנו. היא בעלת הברית הכי אמינה שיש לנו במזרח התיכון. היא דמוקרטיה שמוקפת באנשים שהיו משספים את גרונותיהם לו רק יכלו. זו לא בחירה קשה אם אתה אמריקאי..."

"מילת אזהרה: אם אמריקה תנתק את ה'שאלטר' (-תפסיק את התמיכה) לישראל, אלוהים ינתק את ה'שאלטר' לנו. אנחנו לא ניתן לזה לקרות".

"ישראל היא לא הבחור הרע בסיפור. הם הבחור הטוב. הבחורים הרעים הם האיסלאמיסטים הקיצוניים שהיו הורגים את כל מי שנמצא בחדר הזה אם היו יכולים. אז לא, לא איבדתי את הראייה שלי לגבי מה נכון ומה לא נכון".

איום קיומי מוחלט לעם היהודי

בריאיון שהעניק לעיתונאית ואשת התקשורת האמריקאית הדלי גמבל לפני כארבעה חודשים, ושחלקים ממנו פורסמו לאחרונה, נשאל על ידי המראיינת: "כשאתה מסתכל על השנים האחרונות מאז 7 באוקטובר, אנשים רבים בחלק הזה של העולם אומרים שמה שקורה בעזה לא מתיישב עם ערכים נוצריים - הרג של ילדים, הרג של אימהות... משפחות שאינן לוחמות".

וכך השיב לה: "נו באמת, להיות כנה איתך, אני פשוט לא קונה את זה".

מראיינת: "למה?"

לינדזי גרהאם: "כי מה אנחנו עשינו במלחמת העולם השנייה? האם חשבנו דקה אחת על 'להרעיב את הגרמנים'? האם לא הפצצנו כל עיר לאפר?"

מראיינת: "אתה משווה את 7 באוקטובר למלחמת העולם השנייה?"

גרהאם: "כן, בהחלט. זהו איום קיומי מוחלט לעם היהודי. מה שקרה ב־7 באוקטובר זה ש־1,200 אנשים נטבחו, נאנסו ונרצחו, ותועדו על ידי איסלאמיסטיים קיצוניים שהיו הורגים כל יהודי לו יכלו. לעולם: אם אתם לא מבינים שזה איום על ישראל..."

מראיינת: "ואז הם שיטחו את עזה..."

גרהאם: "פשוט שיטחו אותה. אנחנו שיטחנו את ברלין. שיטחנו את טוקיו. האם טעינו כשהטלנו פצצת אטום כדי לסיים את שלטון הטרור היפני?"

"ההתנהגות של ארצות הברית הייתה לחתור להשמדה מוחלטת של האויב. זו הייתה ההתנהגות שלנו - לקחת את טוקיו וברלין."

"אנשים שמנסים להגיד שזה סתם עוד סכסוך - זה לא עוד סכסוך. זה קיומי למדינה היהודית. אם חמאס ישרוד את כל זה, אלוהים ישמור על העם היהודי. הם ניגשים לחמאס אחרי 7 באוקטובר כפי שאנחנו ניגשנו ליפנים אחרי פרל הרבור (-מתקפת הפתע האווירית והימית של האימפריה היפנית על הבסיס המרכזי של צי ארצות הברית באוקיינוס השקט, שנמצא בהוואי, שבה נהרגו כ־2,400 חיילים אמריקאיים ולמעלה מ־1,100 נפצעו. מהלך שהוביל להכרזת מלחמה על יפן, ובהמשך - גרמניה ואיטליה, והוביל בסופו של דבר לתבוסתה המוחלטת של יפן במלחמה. תאריך המתקפה - 7 בדצמבר 1941). וזו הגישה הנכונה".

אם יורשה לי להוסיף - הלוואי והיינו ניגשים להכריע את החמאס כפי שעשו האמריקאים בעקבות פרל הרבור...

לינדזי גרהאם צילום: Avshalom Sassoni/Flash90

לבאר את התורה לאומות העולם

בריאיון לפוקס ניוז שהתקיים השנה בכ"א באדר, (10 מרץ 2026) אמר גרהאם דברים שהפכו למעשה לסוג של צוואה: "לידידינו בישראל, אלוהים יברך אתכם. אני איתכם בכל דרך אפשרית. לכל האנטישמים לכל הבדלנים - תשכחו מזה. אני עם ישראל, ואני אהיה עם ישראל עד יום מותנו. הם בעלת הברית הכי טובה שיכולנו לבקש".

גרהאם אכן היה עם ישראל עד יום מותו, וזכות זו תעמוד לו עד עולם.

השבת נתחיל לקרוא את נאומו האחרון של משה רבנו, שבו פותחת התורה במילים: "בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בְּאֶרֶץ מוֹאָב הוֹאִיל משֶׁה בֵּאֵר אֶת הַתּוֹרָה הַזֹּאת לֵאמֹר". (דברים א, ה). רש"י פירש את הפסוק כך: "בֵּאֵר אֶת הַתּוֹרָה" - "בשבעים לשון פירשה להם".

במאמר שפורסם בו' באב התשנ"ג, הסביר הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו), את דברי רש"י כך:

"יש כאן הערה חשובה בנוגע לממד האוניברסאלי של התורה. אך יחד עם זאת, הפסוק מלמד עיקרון יסודי ביותר באשר להיתכנות של תרגומי התורה מלשון הקודש ללשונות אחרות: תרגומים כאלה הם אפשריים, אבל הם שומרים על אותנטיות אך ורק אם משה הוא המתרגם "הוֹאִיל מֹשֶׁה בֵּאֵר אֶת הַתּוֹרָה הַזֹּאת".

"ייתכן מאוד שטמונה כאן אחת ההשלכות העמוקות ביותר בדברי רש"י אלה: משה, ורק משה, יכול לבאר את התורה לשבעים האומות, כל אחת לפי הזווית המתאימה לה. כלומר, אם איש עברי אומר את התורה בשפה אחרת - יש סיכוי שדבריו יהיו אותנטיים, ולכן גם יעילים. אך אם מדובר באדם שאינו עברי, המבקש לתרגם את התורה לעצמו, הוא בהכרח ישליך עליה את קטגוריות החשיבה והמנטליות של שפתו".

יש להעמיק הרבה בדברים הללו של הרב אשכנזי, אך לענייננו, המסר העמוק והרלוונטי של דבריו הוא שכאשר אומות העולם מכירות בערכם של ישראל ומקבלות דרכם את הארת התורה - גם הן זוכות לבהירות מוסרית וליכולת להבחין בין טוב לרע. כזה היה הסנטור לינדזי גרהאם. וכך נשאר עד יום מותו. יהי זכרו ברוך.