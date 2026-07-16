לאחר חודשיים של עבודה מקצועית במנהלת ההתיישבות, הממשלה אישרה תקציב של למעלה ממיליארד ש"ח לסלילת כבישי גישה ודרכי ביטחון לעשרות יישובים חדשים שהקבינט אישר לאורך המלחמה, ביניהם ארבעת היישובים שפונו בגירוש מצפון השומרון: חומש, שא-נור, גנים וכדים.

ההחלטה נועדה להעניק מענה לצורך המיידי בדרכי גישה בטיחותיות וביטחוניות, אשר הקמתן אינה ניתנת למימון בדרכים הרגילות של עלויות פיתוח כחלק משיווקי קרקע.

על פי תוכנית מפורטת רב-שנתית שגובשה בעבודת מטה מקצועית של משרד התחבורה, בשיתוף מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון ומשרד האוצר - הסכום הכולל של ההחלטה הוא 1,075,000,000 ש"ח שיעברו למשרדי התחבורה והביטחון.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הביע שביעות רצון. "ההחלטה ההיסטורית שאישרנו, תאפשר הקמה של עשרות יישובים בנקודות אסטרטגיות ביהודה ושומרון. אנחנו מובילים מהפכה התיישבותית-ביטחונית, עם למעלה מ100 יישובים ו160 חוות שמבצרים את ביטחונה של מדינת ישראל ויהרגו את הרעיון הנורא של הקמת מדינת טרור בלב ליבה של מדינת ישראל".

הוא הוסיף כי "אל מול התכניות של ממשלת אייזנקוט לפנות את היישובים החדשים שהקמנו, התוכנית הרב-שנתית שאנו מקדמים תבטיח תכנון וסלילה של דרכי גישה חדשות, שדרוג צירים קיימים וחיבור בין יישובים, לצד שילוב מרכיבי ביטחון קריטיים. אנו פועלים בנחישות יחד עם כלל המשרדים להסרת חסמים ולקבלת האישורים הנדרשים כדי להבטיח תנועה בטוחה ומוסדרת ביישובים החדשים".

התקציב יתפרס על פני שלוש שנים וישמש לתכנון וסלילת דרכי גישה חדשות ושיפור דרכים קיימות, לרבות קטעים מחוץ ליישובים המחברים בין יישובים שונים בהתאם לצורך.

עבור יישובים ביהודה ושומרון, התוכנית תכלול גם מרכיבי ביטחון מובנים, וככל שהממשלה תחליט על הקמת או הסדרת יישובים חדשים נוספים ביהודה ושומרון, הם יכללו באופן אוטומטי במסגרת תוכנית זו.