לראשונה: אזרחי העולם מחזיקים בדעה חיובית יותר על סין מאשר על ארה"ב. מכון מחקרי דעת הקהל PEW ערך סקר בקרב אזרחי 26 מדינות ברחבי העולם, שנשאלו האם הם מחזיקים בדעה חיובית יותר על ארה"ב או סין.

התוצאות המפתיעות הראו כי ב-25 מדינות האזרחים החזיקו בדעה חיובית יותר על סין מאשר על ארה"ב תחת ממשל טראמפ. הסקר גם מצביע על כך שבמדינות רבות הדעה החיובית על סין רשמה שיאים חדשים.

משתתפים הסקר גם נשאלו מה דעתם על שני המנהיגים, שי ג'ינפינג ודונלד טראמפ, כאשר גם כאן זכה המנהיג הסיני להערכה חיוביות גבוהה יותר מאשר טראמפ. הסקר הקיף 42 אלף בני אדם ברחבי 36 מדינות בעולם. משתתפי הסקר נשאלו האם יש להם דעה חיובית מאוד, חיובית למדי, שלילית למדי או שלילית מאוד על ארה"ב וסין.

אחד המקומות שהשתתף בסקר תואר כ"הגדה המערבית", ושם נרשם הפרש של 48 אחוזים לטובת סין. ההבדל הגדול ביותר, של 78 אחוזים לטובת סין, נרשם בפקיסטן. ההפרש הקטן ביותר, 6 אחוזים לטובת סין, נרשם בגרמניה.

מדינות בולטות נוספות שאזרחיהן העדיפו את סין על ארה"ב הן ספרד, תאילנד, יוון, דרום אפריקה, הולנד, שבדיה, ארגנטינה, אוסטרליה, טורקיה, איטליה, צרפת ועוד.

נתון נוסף היה המהפך בדעת הקהל הכללית בקרב 20 מדינות לגבי סין וארה"ב. לאחר שבמשך השנים, מאז החל מכון PEW בסקרי דעת הקהל לגבי ארה"ב וסין בשנת 2002, נהנתה ארה"ב מדעת קהל אוהדת יותר מאשר סין, כעת המצב הפוך וברחבי 20 מדינות בעולם נהנית סין מ-46 אחוזי תמיכה ודעת קהל חיובית, לעומת 36 אחוזים בלבד התומכים בארה"ב.