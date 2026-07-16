משרד האוצר האמריקאי הודיע כי המטבעה הלאומית החלה לייצר מטבע זיכרון חדש בערך של דולר, שעליו מתנוסס דיוקנו של הנשיא דונלד טראמפ, במסגרת חגיגות 250 שנה לארצות הברית. לפי ההודעה, המטבע צפוי לצאת למכירה בסתיו הקרוב.

על פי משרד האוצר, דיוקנו של טראמפ אושר מוקדם יותר השנה על ידי חברי הוועדה האמריקאית לאומנויות, שחבריה מונו על ידי טראמפ עצמו. עוד נמסר כי התכנון המקורי היה לייצר מטבע מזהב מלא, אך לבסוף הוחלט כי יהיה מצופה זהב בלבד.

מזכיר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, אמר לקראת השקת המטבע, "המטבע נועד לכבד את המורשת המתמשכת של החירות, והסמל המתמשך של פטריוטיות. עם דמותו של הנשיא טראמפ עליו, המטבע חוגג את עוצמתם של הערכים האמריקאים ואת ההבטחה של אומה המוקדשת לשימור חופש לכולם."

ההחלטה לייצר מטבע הנושא את דיוקנו של טראמפ עוררה סערה, מאחר שלפי הכתוב בחומר שהועבר החוק הפדרלי בארצות הברית אוסר על הצגת דיוקנם של נשיאים חיים על מטבעות אמריקאיים. עם זאת, למזכיר האוצר האמריקאי נתונה הסמכות לאשר במקרים חריגים הנפקת מטבע הנושא את דיוקנו של נשיא מכהן.

בצדו הקדמי של המטבע מופיע טראמפ עם הבעת פנים קשוחה, לצד המילה "LIBERTY" ("חירות"), ובחלקו התחתון מופיעות השנים 1776-2026. בצדו האחורי מופיע הנשר מהחותם הגדול של ארצות הברית, לצד הכיתוב "UNITED STATES OF AMERICA", ועל השריון שעל חזהו מופיע הביטוי הלטיני "E PLURIBUS UNUM", שפירושו "מתוך רבים, אחד".