ח"כ דן אילוז, שהודיע על פרישה מהליכוד, טען בריאיון לפודקאסט "120 ואחת" של ynet כי לאחר מתקפת 7 באוקטובר היו חברים רבים בסיעת הליכוד שסברו כי יש להחליף את הנהגת המדינה.

לדבריו, הדבר צריך היה להיעשות באמצעות הצבעת אי-אמון ולא באמצעות בחירות, בשל המלחמה שהתנהלה באותה עת.

אילוז אמר, "כשקורה משהו כמו 7 באוקטובר, מדינה חפצת חיים לא יכולה להמשיך כרגיל. זה אמור להתבטא גם בהנהגה שצריכה להתחלף". לדבריו, באותה תקופה העמדה הזו הייתה מקובלת על ליכודניקים רבים.

עוד טען אילוז, "ב-7 באוקטובר זה היה יותר מובן מאליו להרבה מאוד ליכודניקים. חלק מהחברים שלי, שהיום עוסקים מאוד מאוד בלהראות כמה הם קרובים לנתניהו, התעסקו אז באיך אנחנו מחליפים אותו".

לדבריו, "לפחות שליש סיעה בליכוד שידעו שהדבר הנכון למדינת ישראל זה שההנהגה תתחלף. לא דרך בחירות, כי היינו באמצע מלחמה עצימה, אלא באי-אמון".