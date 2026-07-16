ועדת המכרזים הבין-משרדית לפרויקט הארכת כביש 6 לצפון הכריזה היום (רביעי) על בחירתה של שפיר הנדסה אזרחית וימית כזוכה במכרז למימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של הארכת כביש 6 ממחלף סומך ועד לבית העמק. היקף ההשקעה בפרויקט נאמד בכ-2 מיליארד שקלים.

הפרויקט כולל סלילה של כ-22 קילומטרים של כביש דו-מסלולי תלת-נתיבי והקמת שלושה מחלפים חדשים - אבליים, מכר ובית העמק. העבודות צפויות להתחיל במהלך שנת 2027, ופתיחת הכביש לציבור מתוכננת לשנת 2030.

הבחירה בשפיר התקבלה בתום הליך מכרזי תחרותי שבו השתתפו שש קבוצות של חברות ישראליות ובינלאומיות. במסגרת מדיניות הממשלה לחיזוק הצפון, נוסעים שייסעו בתדירות גבוהה במקטעים החדשים יהיו זכאים להנחה של 40% בתעריף האגרה, בהתאם לתנאי הזכאות שנקבעו.

על פי הודעת משרדי האוצר והתחבורה וחברת חוצה ישראל, הפרויקט נועד לשפר את הקישוריות בין אזור הקריות לנהריה באמצעות ציר תחבורה מהיר נוסף, להפחית את עומסי התנועה בכבישים 4, 70 ו-22, לקצר את זמני הנסיעה ולשפר את הנגישות בין יישובי הצפון למרכז הארץ. עוד נמסר כי הפרויקט צפוי לתרום לפיתוח הכלכלי של אזור הצפון, להרחבת אפשרויות התעסוקה ולשיפור איכות החיים של התושבים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר, "הארכת כביש 6 צפונה היא בשורה אדירה לתושבי הצפון ואזרחי מדינת ישראל כולה. כשאנחנו מחברים את הפריפריה למרכז הארץ באמצעות תשתיות תחבורה מתקדמות, אנחנו לא רק מקצרים את זמני הנסיעה, אלא פותחים דלתות לאפשרויות תעסוקה, צמיחה ופיתוח."

שרת התחבורה מירי רגב אמרה, "הארכת כביש 6 לצפון היא בשורה אסטרטגית לתושבי הגליל ומהלך נוסף במימוש החזון שלנו לחבר את ישראל מקריית שמונה ועד אילת. הכביש החדש יקצר את זמני הנסיעה, יפחית עומסים, יחזק את הביטחון התחבורתי וייצור מנוע צמיחה כלכלי משמעותי לצפון."