כביש 446 נחסם לתנועה בשני הכיוונים, ממעבר חשמונאים ועד כיכר ניל"י, בעקבות דליפת גז ממשאית שנפגעה בתאונת דרכים. שוטרי תחנת מודיעין עילית ממרחב שומרון ולוחמי האש של כבאות והצלה פועלים במקום.

על פי המשטרה, במהלך פעילות לאיתור רכב גנוב שהתקבל עליו דיווח, הבחינו השוטרים ברכב כשהוא נוסע נגד כיוון התנועה תוך סיכון משתמשי הדרך. במהלך האירוע נוגחה ניידת המשטרה, סטתה ממסלולה ופגעה בדופן המשאית.

כתוצאה מהתאונה נפצעו שני שוטרים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. בעקבות הפגיעה במשאית נגרמה דליפת גז פחמימני מעובה (גפ"מ), ולוחמי האש ממרחב בנימין פועלים לטיפול באירוע.

במשטרה מסרו כי כביש 446, ממעבר חשמונאים ועד כיכר ניל"י, נותר חסום בשלב זה בשני הכיוונים. ציבור הנהגים מתבקש להשתמש בדרכים חלופיות.