יש רגעים שבהם הפוליטיקה מפנה את מקומה לאחריות. כך הרגשתי לאורך עשרות שעות של דיונים בוועדת המיזמים הציבוריים על חוק הכשרות החדש.

זכיתי להשתתף בכל הדיונים המקצועיים. שמעתי את הרבנים, מנהלי מחלקות הכשרות, נציגי הרבנות הראשית, משרדי הממשלה, המשפטנים, ארגוני הכשרות, נציגי החברה האזרחית ונציגי בעלי העסקים, התעשיינים, המלונות, האולמות ועוד. היו מחלוקות קשות, ויכוחים ארוכים ולעיתים גם אמוציות. אבל בסופו של דבר קרה דבר חשוב הרבה יותר: במקום להתווכח על סיסמאות, נבנתה מערכת.

מי שהוביל את המהלך ביד בטוחה היה חבר הכנסת אוהד טל. הוא לא הסתפק בסיסמאות, אלא ישב, למד, שאל, הקשיב ותיקן. פעם אחר פעם הצליח לגשר בין הצדדים ולהכניס לחוק שינויים משמעותיים, שרבים מאיתנו לא האמינו שאפשר יהיה להשיג.

מאחורי הקלעים העניק גיבוי מלא שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'. בלי הגיבוי הזה, במיוחד בנושאים הכלכליים, ספק אם ניתן היה להגיע להסכמות הרחבות שאליהן הגענו.

התוצאה היא הרבה יותר מתיקון נקודתי. זו תפיסת עולם חדשה.

במשך שנים כל מועצה דתית יכלה לקבוע נהלים משלה. גם רפורמת כהנא אפשרה לכמעט כל שלושה רבנים לתת תשובות שונות לאותה שאלה. בעלי עסקים לא ידעו למה לצפות, והצרכנים לא תמיד ידעו מה באמת עומד מאחורי תעודת הכשרות.

החוק משנה את המציאות מן היסוד. לראשונה ייקבעו נהלים אחידים לכל מדינת ישראל. בתוך שלוש שנים יונהגו תקני כשרות אחידים לפי רמות הכשרות השונות. כל צרכן יידע מה משמעותה של כל רמת כשרות, וכל בעל עסק יידע בדיוק מה נדרש ממנו. הרב המקומי יהיה אחראי להוראות יישום התקן.

זו לא רק אחידות מקצועית, זו גם בשורה צרכנית. כאשר יש תקנים ברורים ואחידים, קטן הצורך במרדף אחר עוד ועוד חותמות, בד"צים וכפלי כשרות רק כדי להבין מהי רמת הכשרות. הציבור יוכל לדעת מה הוא קונה לפי התקן, ולא לפי מספר הלוגואים שעל הדלת.

אבל זה רק חלק מהמהפכה.

כל משגיח יחויב להיות מוסמך. ייאסר להעסיק משגיחים בניגוד עניינים עם בני משפחה. כל מועצה דתית תחויב לעבור לדיגיטציה מלאה, לרבות ניהול נוכחות, דוחות ומערכות בקרה. כל מועצה תחויב לפרסם באתר האינטרנט שלה את רשימת העסקים שבפיקוחה ולהעביר נתונים מלאים לרבנות הראשית ולמשרד לשירותי דת. גם משרד לשירותי דת יחויב בשקיפות מלאה, בריכוז הנתונים ובפרסום דוח שנתי לכנסת ולציבור. הרבנות הראשית תידרש לדווח כיצד היא מסדירה תחומים מרכזיים, ובראשם מערך הבשר והיבוא.

לראשונה מוקם גם מנגנון ערר והשגה אמיתי. בעל עסק שיסבור כי נפגע, שנגבו ממנו כספים שלא כדין או שנקבעו לגביו דרישות בניגוד לתקן, יוכל לקבל מענה מהיר ואף להביא להקפאת החלטות שגויות עד לבירור העניין.

גם ההיבט הכלכלי לא נשכח. נקבע כי שר האוצר והשר לשירותי דת יבנו מודל כלכלי מסודר למועצות הדתיות, בליווי מקצועי ובתוכנית עבודה, כדי למנוע עליית מחירים ולאפשר ניהול יציב ויעיל של מערכי הכשרות.

כל אלה הם הישגים משמעותיים. אבל כדי להבין עד כמה הם חשובים, צריך לזכור מה נחשף בדיוני הוועדה.

נחשפו מקרים שבהם ניתנו תעודות כשרות במסלול שנוצר בעקבות רפורמת מתן כהנא, ובשטח התגלו תקלות כשרות חמורות, עד כדי טריפות ונבלות. הוצגו מקרים של רבנים שפעלו מחוץ לתחום סמכותם, השתמשו בחברות קש, גבו כספים ללא הסדרה מסודרת ולא שילמו אגרות כנדרש.

הרב הראשי ביקש לקבל רשימה פשוטה: אילו עסקים נמצאים תחת כל גוף כשרות, ומיהם המשגיחים הפועלים בהם. גם בקשה בסיסית זו לא נענתה.

זו בדיוק הסיבה שהחוק החדש מחייב דיווח, שקיפות, פיקוח ואכיפה. לא כדי להילחם באף אחד, אלא כדי להבטיח שכשרות תהיה באמת מערכת שאפשר לסמוך עליה.

בשנים האחרונות מערכת הכשרות ירדה מהפסים. כל אחד פירש את הנהלים אחרת, כל אחד בנה לעצמו שיטה כדי לנסות להתחרות, וכל ויכוח ענייני הפך למאבק אידיאולוגי. הציבור ובעלי העסקים היו אלה ששילמו את המחיר.

החוק החדש מחזיר את המערכת למסילה. יש תקנים. יש נהלים. יש שקיפות. יש אכיפה. יש מנגנון השגה. יש אחריות. יש כתובת.

עכשיו האחריות היא של כולנו.

כשרות אינה שייכת למפלגה, לארגון או לזרם כזה או אחר. היא שייכת לכל אזרח במדינת ישראל שמבקש לדעת שהמילה "כשר" אכן אומרת את מה שהיא אמורה לומר.

הוויכוחים לא ייעלמו, ותמיד יהיה מה לשפר. אבל אחרי שנים של מחלוקות, סוף סוף יש מסלול ברור שעליו אפשר להתקדם.

כעת הגיע הזמן להפסיק את מלחמות היהודים סביב הכשרות ולהתחיל לעבוד יחד כדי שהמערכת הזאת תצליח. כי בסופו של דבר, הכשרות היא של כולנו.