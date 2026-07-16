במחנה הלאומי נערכים לבחירות ומקיימים בשעה זו כנס ענק באקספו תל אביב בהשתתפות שרים וחברי כנסת ממפלגות הימין שיהווה יריית הפתיחה של הקמפיין.

האירוע מתקיים במסגרת ועידת הימין השנתית שמארגנת תנועת תקומה, שבה לוקחים חלק ראשי מפלגות, שרים, חברי כנסת, נציגי ארגוני ימין ואנשי תקשורת. במהלך הוועידה יתקיימו מספר מושבים מרכזיים ונאומים שיעסקו באתגרים העומדים בפני המחנה הלאומי ובסוגיות שעל סדר היום הציבורי.

לצד הנאומים המרכזיים יתקיימו גם פאנלים בהשתתפות אישי ציבור, נבחרי ציבור ואנשי מקצוע, אשר ידונו בדרכים לחיזוק המחנה ולגיבוש אסטרטגיית הפעולה לקראת הבחירות. בין המשתתפים צפויים להגיע שר המשפטים יריב לוין, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וכן שרים נוספים. כמו כן, במסגרת האירוע צפויה תנועת תקומה להשיק את יוזמת 'המיזם הלאומי', שתפעל במהלך החודשים הקרובים במטרה להביא להוצאת מאות אלפי מצביעי ימין לקלפיות ביום הבחירות.

יו"ר תנועת תקומה ומארגן הועידה, ברל'ה קרומבי מציין: "הקדנציה האחרונה הייתה אחת התקופות הסוערות ביותר במדינת ישראל, אבל גם תקופה שבה לראשונה ממשלת הימין החלה למשול ולקחה את ניהול המדינה לידיים. ההישגים של הממשלה הזו אדירים, למרות המלחמה הכואבת. הבחירות הבאות יהיו קריטיות מאד, ולצערי הבחירות יוכרעו על השאלה האם הימין ייצא מהבית בהמוניו להצביע. לכן אנחנו מתכוננים למערכה הכי חשובה על עתידה של מדינת ישראל. אם נפסיד את הבחירות הקרובות ותקום ממשלה בראשות ראשי קפלן זו תהיה בכיה לדורות".