הממשלה אישרה הלילה (חמישי) את המלצות הוועדה הציבורית בראשות פרופ' מור יוסף לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי צה"ל וכוחות הביטחון.

ההחלטה, שהובילו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', כוללת רפורמה מקיפה במערך השיקום של משרד הביטחון.

במסגרת הרפורמה יוסב אגף השיקום לרשות לאומית במשרד הביטחון, במטרה להרחיב את סמכויותיו, לתגבר את כוח האדם ולהפחית חסמים בירוקרטיים. בנוסף יאומץ מודל "מנהל לקוח", שבמסגרתו ילווה כל פצוע על ידי גורם מקצועי אחד שירכז עבורו את כלל הליכי מימוש הזכויות.

עוד כוללת ההחלטה קיצור הליכי ההכרה באמצעות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובכלי בינה מלאכותית, הרחבת שירותי השיקום ובריאות הנפש, הקמת מסגרות ייעודיות לנפגעי נפש, פצועות, פצועי ראש וחיילים בודדים, וכן הרחבת הסיוע הנפשי לבני משפחות הפצועים.

הממשלה אישרה גם הקמת מנגנון אוטומטי למיצוי זכויות באמצעות חיבור בין מערכות המידע של משרד הביטחון, המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים ומשרדי הממשלה, כך שעדכון הזכויות יתבצע באופן יזום.

בנוסף יפותחו שירותים דיגיטליים חדשים, בהם מערכות מבוססות ענן, צ'אט בינה מלאכותית למיצוי זכויות, ותיבחן הקמת מסלולי ליווי תעסוקתיים לשילוב פצועי צה"ל בשוק העבודה.

נתניהו מסר: "אישרנו הלילה תכנית לאומית חשובה מאין כמותה למען פצועי צה"ל וכוחות הביטחון - הגיבורים והגיבורות שנלחמו על קיומה וביטחונה של מדינת ישראל, ושילמו מחיר אישי כבד. מדינת ישראל חבה להם חוב עמוק. אנו מוקירים אותם, מחבקים אותם ואת בני משפחותיהם, ומחויבים לעמוד לצידם לאורך כל הדרך".

לדבריו, "התכנית שאישרנו תעניק להם מעטפת רחבה ומקיפה: היא תסיר חסמים, תקצר תורים, תרחיב את המענים ותבטיח שכל אחת ואחד מפצועינו יוכלו לממש את מלוא זכויותיהם ולקבל את כל הסיוע שמגיע להם - במהירות, בכבוד וברגישות. אני מודה לשר הביטחון, לשר האוצר ולכל השותפים שהובילו את המהלך החשוב הזה. לוחמינו שנפצעו יצאו לקרב כדי להגן על המדינה, ואנו נלחמים למענם ולמען שיקומם. זו לא רק חובתנו המוסרית, זו חובתנו הלאומית".

השר כ"ץ הוסיף: "מדינת ישראל חייבת להיות שם עבור כל לוחם או לוחמת שנפצעו בגופם או בנפשם - לא רק ביום הפציעה - אלא לאורך כל מסע השיקום. זהו חוב לאומי, מוסרי וערכי שאין חשוב ממנו. החלטת הממשלה היום היא רפורמה היסטורית שהובלנו במערך השיקום של פצועי צה"ל וכוחות הביטחון. היא משנה מן היסוד את הדרך שבה מדינת ישראל מתייחסת לפצועים".

סמוטריץ’ סיכם: "החוב הלאומי שלנו לפצועי צה"ל הופך למעשים. אנחנו מוציאים היום לפועל מהפיכה גדולה בתחום המענה לפצועים ולגיבורים הלאומיים שתקפיץ בכמה רמות את המענה, את השירות ואת המעטפת עבורם כראוי להם. מדינת ישראל עומדת מאחוריכם".