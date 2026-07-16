מתוך הפעילות קרן הגבעות

כל מי שנוסע בשנים האחרונות בכבישי יהודה ושומרון אינו יכול להתעלם מהשינוי המתחולל בשטח. לצד היישובים הוותיקים והמוכרים, קמו עשרות נקודות התיישבות חדשות - ה"גבעות" - שבהן מתגוררות משפחות צעירות ובני נוער שבחרו לחיות בחזית ההתיישבות מתוך תחושת שליחות ומחויבות לעבודה היומיומית בשטח.

מאחורי כל גבעה עומדים אתגרים רבים, החל מהקמת תשתיות בסיסיות ועד להתמודדות עם תנאי השטח המורכבים. כאן נכנסת לתמונה "קרן הגבעות" - ארגון שהפך בשנים האחרונות לעוגן הלוגיסטי, הכלכלי והאזרחי של עשרות נקודות התיישבות וחוות ברחבי יהודה ושומרון.

"קרן הגבעות" הוקמה ומנוהלת על ידי תושבי הגבעות עצמם, מתוך היכרות עמוקה עם צורכי השטח. בניגוד לארגונים הפועלים מרחוק, הקרן מעניקה מענה יומיומי ומדויק ליותר מ־30 גבעות וחוות, ומספקת פתרונות מעשיים לאתגרים העומדים בפני המשפחות והתושבים.

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הקמת גבעה חדשה או חווה חקלאית בשטח פתוח כרוכה בהתמודדות מתמדת עם מחסור בתשתיות חשמל ומים, תנאי מזג אוויר קשים ולעיתים גם פינויים והריסות מצד המנהל האזרחי, המותירים משפחות ללא קורת גג. במציאות הזו, הצורך בסיוע מהיר, זמין ומקצועי הופך לחיוני.

לקראת חודשי החורף מחלקת הקרן מאות פריטים חיוניים, ובהם תנורי חימום, שמיכות עבות וביגוד חם, המסייעים למשפחות ולרועי הצאן להתמודד עם תנאי מזג האוויר הקשים.

לאורך השנה היא מספקת גם גנרטורים, מצברים ואמצעי תאורה - ציוד בסיסי והכרחי לכל נקודת התיישבות חדשה.

הקמת יישוב צילום: קרן הגבעות

במקביל מפעילה הקרן האנגר ייעודי לחומרי בנייה, המאפשר להעניק מענה מהיר לאחר פינויים והריסות. ההאנגר כולל ציוד חדש לצד חומרי בנייה וציוד יד שנייה, כגון חלונות, דלתות ויריעות לאוהלים, המסייעים לצמצם את עלויות ההקמה ולאפשר בנייה מחודשת עד להתבססות היישוב.

בחודשי הקיץ מתמודדים תושבי הגבעות והחוות גם עם שריפות המאיימות על שטחי המרעה ולעיתים אף על בתי התושבים. כדי לאפשר תגובה ראשונית מהירה, רכשה הקרן ציוד כיבוי מקצועי הכולל מפוחים, מחבטים ומטפים, המאפשר להתמודד עם מוקדי אש עוד לפני הגעת כוחות הכיבוי.

בקרן הגבעות מדגישים כי הרחבת הפעילות מחייבת בסיס כלכלי יציב. לשם כך יצא הארגון השבוע בקמפיין גיוס המונים רחב היקף, המבוסס על קהילת תורמים בהוראות קבע חודשיות, במטרה להבטיח המשך סיוע שוטף ולהרחיב את הפעילות לנקודות התיישבות נוספות.

לדברי הקרן, הקמפיין נועד לאפשר תכנון ארוך טווח, חיזוק התשתיות והענקת יציבות למשפחות ולצעירים שבחרו להקים את ביתם בגבעות יהודה ושומרון. עבור המבקשים לקחת חלק במאמץ, מדובר באפשרות להצטרף כשותפים קבועים לעשייה המתמשכת בשטח ולחזק את פעילות הארגון לאורך זמן.

הצטרפו לשותפים של קרן הגבעות, וביחד נמשיך לבנות, לחזק ולהוביל את ההתיישבות קדימה. לתרומות לחצו כאן>>>