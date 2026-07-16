שבועיים לאחר רצח הרב המקובל עמוס גואטה זצ"ל בנתניה, נרשמה פריצת דרך בחקירת המשטרה.

החשוד ברצח, ששמר עד כה על שתיקה מוחלטת מאז מעצרו, החל לראשונה לשוחח עם חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שרון במחוז מרכז.

מאז מעצרו סירב החשוד להוציא מילה מפיו והתנהג כאילו הוא אילם, כשהוא מסתפק במבטים ובהצבעה לעבר השמיים. על פי דיווח ב-i24NEWS, חוקרי המשטרה הפעילו תרגיל חקירה שבמסגרתו עקבו אחר התנהלותו גם מחוץ לחדרי החקירות, בזמן שהמתין בתחנת המשטרה.

במהלך ההמתנה הוצעו לחשוד אוכל ושתייה, ובשלב מסוים הוא שכח, לפי החשד, את התחזותו והחל לשוחח באופן חופשי. באחד המקרים, לאחר שהוצעו לו מים, השיב: "אני רוצה קולה". כל האירועים תועדו על ידי החוקרים.

אתמול, כאשר החוקרים הטיחו בפניו בחדר החקירות את התיעוד החד-משמעי שמוכיח כי התחזותו נחשפה לחלוטין, החשוד נשבר והחל לדבר לראשונה באופן ישיר עם החוקרים.

בשלב זה הוא עדיין אינו מוסר גרסה קונקרטית או מפורטת לאירוע הרצח עצמו, ועוסק בעיקר בענייני דת ואמונה, אך השתיקה הרועמת והעקשנית שלו נשברה סופית.

הרצח המזעזע של הרב עמוס גואטה התרחש ב-1 ביולי בתוך כתלי הישיבה ברחוב שמעון בר יוחאי בנתניה.

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א מאור בראנץ, יחד עם חובש מד"א יונתן ינקלביץ, שחזרו את הרגעים הקשים: "ראינו את הפצוע כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות דקירה קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

הרב גואטה פונה במצב אנוש לבית החולים לניאדו בעיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו כעבור זמן קצר. כעת, עם שבירת שתיקתו של החשוד, מקווים במשטרה להשלים את פאזל החקירה ולהביא להגשת כתב אישום מהיר בגין הרצח.