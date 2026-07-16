12 משפחות שכולות והורים ללוחמים שנפלו במלחמה פנו במכתב לשר הביטחון ישראל כ"ץ, בבקשה שיתערב בעניינו של פעיל הגבעות טל ינון דרדיק ויפעל לשחרורו.

במכתב ביקשו המשפחות להביא ליישום מדיניותו של השר, שלפיה אין להפעיל מעצרים מנהליים נגד מתיישבים.

בפתח המכתב הביעו הכותבים תמיכה בעמדתו של כ"ץ בנושא: "אנו מעריכים מאוד את החלטתך לא להפעיל מעצר מנהלי כלפי מתיישבי יש"ע. כמו שהטבת לנסח, במציאות שבה ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון נתונה לאיומי טרור פלסטיניים חמורים וננקטות סנקציות בינלאומיות לא מוצדקות נגד מתיישבים - לא ראוי שמדינת ישראל תפעיל צעד חמור מסוג זה נגד אנשי התיישבות".

בהמשך טענו כי יש לפעול ליישום המדיניות בפועל, "לצערנו הרב, החלטתך נעקפת בפועל ע"י אנשי המערכת שכבוד השר אמון על תפקודה".

החותמים הביאו כדוגמה את מעצרו של דרדיק: "בשבוע שעבר נעצר חלוץ ההתיישבות טל-ינון דרדיק, תושב החווה 'כפר טרפון' שבבנימין, אב לארבעה שבנו הקטן נולד לפני שבועיים בלבד. טל-ינון קיבל צו מנהלי דרקוני מאת האלוף בלוט, המורה לו לשהות במעצר בית בבית חמותו שסירבה לארחו בביתה - ונעצר בגין הפרת הצו".

המשפחות הוסיפו כי הן מבקשות מהשר להפעיל את סמכותו כדי להביא לשחרורו של דרדיק ולמנוע הישנות מקרים דומים בעתיד: "רואים בחומרה רבה את העובדה שהמערכת הפיקודית, שכבוד השר אמון על תפקודה, מרשה לעצמה לפעול בניגוד להחלטת הדרג המדיני". לדבריהן, מעשים מעין אלו מובילים ל"אובדן המשילות ומשמיטים את הקרקע מתחת לממשלה הנבחרת, שהיא באת כוחו של העם", ופעולות אלה "מחלישות את הימין, בייחוד כאשר אנו נמצאים ערב בחירות".

ההורים חתמו את פנייתם באמירה בשם ילדיהם שנפלו בקרב: "בנינו שמסרו נפשם על בטחון ישראל בוודאי לא היו רווים נחת ממעצר זה. אנו מבקשים מכבוד השר להפעיל את סמכותו כדי להביא לשחרורו של טל-ינון דרדיק ולמנוע הישנות מקרים כאלה בעתיד".

על המכתב חתומים 12 הורים שכולים: יורם אליהו, אביו של סמ"ר ידידיה אליהו הי"ד; רותי בוים, אמו של סמ"ר גילעד אריה בוים הי"ד; מיכל בן דוד, אמו של סמ"ר נריה בן דוד הי"ד; יוסף ונעמי וינקלשטיין, הוריו של רס"ל (במיל') אלעד וינקלשטיין הי"ד; משה ותהילה יהלום, הוריו של סרן יהודה דרור יהלום הי"ד; ירון ואיריס כץ, הוריו של רס"ל אור כץ הי"ד; יהודית מנצור, אמו של רס"ל אור מנצור הי"ד; אלי ורוזן נולר, הוריו של סמ"ר נדב נולר הי"ד; יהושע ומרינה סוקול, הוריו של רס"ל ישראל סוקול הי"ד; אליהו ורחל ספז, הוריו של סמ"ר אלקנה יהודה ספז הי"ד; איתן ורבקה רויטמן, הוריו של סרן יאיר רויטמן הי"ד; ואריק ובריגייט שישפורטיש, הוריו של סמ"ר ראובן שישפורטיש הי"ד.

דרדיק, תושב חוות טרפון בבנימין ואב לארבעה, נעצר לפני למעלה משבוע בטענה כי הפר צו מנהלי שהוצא בעניינו. הוא מיוצג בידי ארגון חוננו. לטענת באי כוחו, הצו הורה לו לשהות במעצר בית בבית חמותו, מבלי שהאחרונה הסכימה לכך או עודכנה מראש.

לאחר מעצרו פתח דרדיק בשביתת רעב, ובהמשך גם בשביתת שתייה. בית משפט השלום בירושלים הורה תחילה על שחרורו למעצר בית, אולם בית המשפט המחוזי קיבל את ערר המשטרה והורה להותירו במעצר.