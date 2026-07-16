חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה ומראשי ישיבת מיר, הרב יצחק אזרחי, נשא נאום בפני מאות תלמידי ישיבת 'נר זרח' שבמושב עוצם במהלכו התייחס בגלוי לאפשרות של החמרת הצעדים נגד הציבור החרדי וקרא לתלמידיו להיערך לתרחישי קיצון של מאבק קיומי.

במרכז נאומו הציב הרב אזרחי אזהרה חריפה לפיה ההנהגה והציבור החרדי עלולים להיקלע בקרוב למציאות שתדרוש מהם "מסירות נפש" של ממש לצורך שמירה על מפעל התורה.

עם זאת בחר הרב למקד את עיקר הביקורת פנימה, אל תוך המגזר.

הרב אזרחי שיתף את שומעיו כי כבר תקופה ארוכה הוא מתריע מפני "גזירות קשות" העלולות לנחות על עולם הישיבות, אשר ידרשו מהלומדים להקריב את נוחותם ואת מעמדם.

לדבריו, כאשר הציג את האפשרות הזו בעבר בפני תלמידיו, תגובתם המיידית הייתה הצהרת נכונות מוחלטת להיאבק ולשלם את המחיר. אולם, הרב ביקש לצנן את ההתלהבות והסביר כי נכונות הצהרתית בלבד אינה עומדת במבחן המציאות.

"בוודאי שאתם רוצים", אמר הרב אזרחי לתלמידיו, "אבל מי אומר שאתם מסוגלים? אם הלב שלכם תפוס במידות רעות, בקנאה, בשנאה ובתחרות - אין בו באמת מקום פנוי כדי להקריב עבור התורה".

כדי לבסס את דבריו, הציג הרב ניתוח היסטורי המבוסס על פרשנות ה'משך חכמה' להנהגתו של חזקיהו המלך.

הוא הסביר כי היכולת לוותר על נכסים חומריים ואישיים לטובת ערך עליון אינה החלטה של רגע, אלא תוצר של תהליך הכנה ממושך של זיכוך פנימי ובניית חוסן מנטלי וערכי.

"אם האדם עסוק בעצמו וביצרים שלו, הוא אולי רוצה לתת מעצמו ברמת ההצהרה, אך ברגע האמת הוא יגלה שהוא פשוט אינו מסוגל לעשות זאת", חידד.

לקראת סיום דבריו, הדגיש הרב כי הציבור אינו מייחל להגיע לעימות חזיתי או למצבי קיצון, אך הבהיר כי אם אכן יכפו הנסיבות מאבק פתוח - על הצעירים להיות ראויים ומוכנים לכך באופן מלא.

"אם נגיע למצב כזה, נצטרך ללכת עד הסוף", סיכם, "אבל היכולת לעשות זאת תלויה אך ורק בתיקון המידות של כל אחד מאיתנו".