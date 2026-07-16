הסנאטור הבכיר ג'ון פטרמן מביע דאגה חריפה מההקצנה ההולכת וגוברת בשורות המפלגה הדמוקרטית ומהנטייה האנטי-ישראלית בקרב חבריה.

"אני עדיין דמוקרט, אבל אם המפלגה שלנו אי פעם תהפוך באופן רשמי לאנטי-ישראלית, זה יהיה הזמן לעזוב אותה. אני לא יכול להיות במקום שאין בו בהירות מוסרית", אמר פטרמן.

הוא הוסיף "אני מאוד מודאג ממה שמתרחש בתוך המפלגה. היא הולכת ומתרחקת מישראל ועלולה להפנות לה עורף".

כדי להמחיש את החשש שלו, פטרמן הצביע על מהלך חקיקתי שנכשל ומטרתו היתה לשלול את הסיוע הביטחוני לישראל.

באופן חריג מציע ההצעה היה דווקא נציג רפובליקני אבל אף מחוקק ממפלגתו לא הצטרף אליו לעמות יותר מ-100 דמוקרטים שהצביעו בעד.

"אנחנו רואים מי האנשים שמנצחים בעת האחרונה בפריימריז שלנו", מדגיש פטרמן. "הם הופכים יותר ויותר אנטי-ישראלים ועוינים כלפי מי שמחזיק בעמדות המצדדות בישראל".

לדעתו "יש מי שרוכבים על גל של אנטי-ישראליות כדי לזכות באהדת המצביעים ומנצלים את המצב באופן לא ראוי".

פטרמן נחשב לידיד מובהק של ישראל. מיד לאחר המתקפה הרצחנית ב-7 באוקטובר הוא הציב במשרדו תמונות של כל החטופים שהוחזקו בידי חמאס ולא הוריד אותן עד שכולם שבו הביתה. כשמול משרדו הפגינו פרו-פלסטינים והאשימו את ישראל ברצח עם - הוא הצביע על דגל ישראל שהיה מונף בגג המבנה.