חברה רצינית אינה מסתפקת במתן הצעת מחיר מהירה. היא מנסה להבין את צורכי הלקוח, שואלת שאלות רלוונטיות ומסבירה כיצד היא מתכננת לתת מענה. כבר בשלבים הראשונים ניתן לזהות האם מדובר בגישה מקצועית או בשירות כללי שאינו מותאם לצרכים האמיתיים של העסק.

האם שואלים את השאלות הנכונות?

בשיחה הראשונה חברה מקצועית תנסה להבין את מאפייני המבנה. היא תשאל מה גודל המשרד, כמה עובדים נמצאים במקום, האם יש חדרי ישיבות, מטבחון, שירותים, שטחי קבלה או אזורים מיוחדים הדורשים טיפול שונה.

ככל שהשאלות מפורטות יותר, כך ניתן להבין שהצעת המחיר מתבססת על מידע אמיתי ולא על הערכה כללית.

לא ממהרים לתת מחיר

כאשר מקבלים מחיר בתוך דקה מבלי שנשאלו כמעט שאלות, כדאי לעצור ולחשוב. כל משרד שונה בגודלו, בתדירות השימוש בו וברמת התחזוקה הנדרשת.

חברה מקצועית תעדיף להבין את היקף העבודה לפני שהיא מתחייבת למחיר, ולעיתים אף תמליץ לבצע ביקור במקום לפני תחילת העבודה.

בודקים אילו שירותים באמת כלולים

חשוב להבין בדיוק מה כלול במסגרת השירות. האם הניקיון כולל שטיפת רצפות, ניקוי מטבחון, ריקון פחים, ניקוי חלונות פנימיים או חיטוי אזורים משותפים? ככל שההצעה מפורטת יותר, כך קטן הסיכוי לאי הבנות בהמשך.

פירוט ברור של השירותים מעיד בדרך כלל על עבודה מסודרת ועל תהליך עבודה קבוע.

זמינות למקרה של בעיות

גם כאשר העבודה מתבצעת בצורה טובה, עלולות להתעורר בקשות מיוחדות או מצבים בלתי צפויים. כדאי לבדוק כבר בשיחה הראשונה כיצד ניתן ליצור קשר במקרה הצורך, מי איש הקשר ומהו זמן התגובה המקובל.

תקשורת טובה היא חלק בלתי נפרד משירות מקצועי לאורך זמן.

האם יש התאמה לצורכי העסק?

לא כל משרד זקוק לאותו היקף שירות. יש עסקים שזקוקים לניקיון יומי, אחרים מסתפקים במספר פעמים בשבוע ויש משרדים שבהם יש צורך בניקיון בשעות הערב בלבד.

חברה מקצועית תנסה להבין את אופי הפעילות ולהציע פתרון שמתאים לעסק, במקום להציע חבילה אחידה לכל הלקוחות.

שקיפות כבר מההתחלה

אחד הסימנים הטובים ביותר למקצועיות הוא שקיפות. כדאי לשים לב האם כל תנאי השירות מוסברים בצורה ברורה, האם מוצג פירוט של מה כלול ומה לא, והאם יש מענה ברור לכל שאלה שעולה במהלך השיחה.

כאשר הכול ברור כבר בתחילת הדרך, גם שיתוף הפעולה בהמשך מתנהל בצורה נעימה ויעילה יותר.

חפשו גישה של שותפות ולא רק מכירה

המטרה של חברת ניקיון מקצועית אינה רק לסגור עסקה, אלא לבנות מערכת עבודה יציבה לאורך זמן. לכן היא תנסה להבין מהם האתגרים של העסק, אילו אזורים דורשים תשומת לב מיוחדת וכיצד ניתן לשמור על סביבת עבודה נקייה באופן קבוע.

גישה כזו בדרך כלל מובילה לשירות איכותי יותר ולתקשורת טובה יותר בין הלקוח לבין החברה.

סימנים שמעידים על מקצועיות

• שואלים שאלות מפורטות על המשרד.

• לא ממהרים לתת הצעת מחיר לפני שמבינים את הצרכים.

• מסבירים בצורה ברורה מה כולל השירות.

• מציעים פתרון שמתאים לעסק ולא חבילה קבועה.

• מגלים זמינות ומענה לשאלות.

• פועלים בשקיפות מלאה.

• משדרים ניסיון וסדר כבר מהשיחה הראשונה.

רושם ראשוני שמעיד על המשך הדרך

ברוב המקרים, הדרך שבה מתנהלת השיחה הראשונה משקפת גם את אופי השירות שתקבלו בהמשך. כאשר החברה מקשיבה, שואלת, מסבירה ופועלת בצורה מסודרת, יש סיכוי גבוה יותר שגם העבודה השוטפת תתבצע באותה רמת מקצועיות.

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