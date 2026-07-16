הצעת החוק להפיכת שעון הקיץ לקבוע בארצות הברית, המכונה "חוק הגנת אור השמש" (Sunshine Protection Act), עברה משוכה משמעותית עם אישורה בבית הנבחרים ברוב דו-מפלגתי של 308 תומכים מול 117 מתנגדים.

יוזמת החוק, הזוכה לתמיכת הנשיא דונלד טראמפ, שואפת לבטל כליל את החלפת השעונים הדו-שנתית ולהותיר את שעון הקיץ לאורך כל השנה, למעט במדינות שכבר הגדירו החרגות היסטוריות כמו אריזונה והוואי.

בזמן שיוזמי החוק בקונגרס, ובהם חבר הנבחרים הרפובליקני ורן ביוקנן, מגדירים את הצעד כרפורמה הגיונית שתשפר את בטיחות הציבור, תעודד אורח חיים פעיל ותעניק שעות אור נוספות למשפחות בשעות הערב, בקרב הקהילות היהודיות האורתודוקסיות בארה"ב מסמנים את המהלך כפגיעה קשה וישירה בשגרת החיים ובחופש הדת.

ראשי ארגונים יהודיים בולטים מזהירים כי קביעת שעון קיץ לאורך כל השנה תביא לעיכוב משמעותי בשעת זריחת השמש בחודשי החורף.

על פי ההלכה היהודית, תפילת שחרית והנחת תפילין מותנות בזמנים קבועים התלויים באור יום, ולכן זריחה מאוחרת תאלץ את המתפללים להתחיל את תפילתם בשעה מאוחרת בהרבה מהרגיל.

מציאות זו תיצור התנגשות חזיתית עם שעות פתיחת מקומות העבודה והלימודים, ותהפוך את השילוב בין שמירת הלכה לבין השתלבות בשוק העבודה המודרני לכמעט בלתי אפשרי.

הרב יעקב מנקן, סגן נשיא ארגון Coalition for Jewish Values, הביע דאגה עמוקה מהשלכות החוק וציין כי לא מדובר באי-נוחות קלה אלא בשיבוש מהותי של סדר היום הדתי, תוך שהוא מזכיר כי גם האקדמיה האמריקנית לרפואת שינה מצדדת דווקא באימוץ שעון חורף קבוע, הבריא יותר לגוף האדם.

אל האזהרות הללו מצטרפים גם נציגי "אגודת ישראל באמריקה" וה"איחוד האורתודוקסי" (OU), המצביעים על סכנה בטיחותית מוחשית עבור הדור הצעיר.

לדבריהם, המשמעות של שעון קיץ בחורף היא שילדים רבים ייאלצו לצאת מביתם ולהמתין להסעות לבתי הספר באישון לילה ובחשיכה מוחלטת במשך שבועות ארוכים, דבר המעמיד אותם בסיכון בטיחותי בכבישים.

נציגי הקהילות מזכירים כי ניסיון חקיקה דומה כבר יושם בארצות הברית בשנות ה-70 של המאה הקודמת, אך בוטל במהירות בלחץ הציבור לאחר שהורים רבים מחו על שליחת ילדיהם ללימודים בחשכה.

כעת עיני הקהילה נשואות אל הסנאט, שם צפוי החוק להיתקל בהתנגדות עזה מצד סנאטורים משתי המפלגות, ובהם טד קרוז וטום קוטון, שעשויים לבלום או לשנות את נוסח ההצעה לפני שתגיע לחתימתו הסופית של הנשיא.