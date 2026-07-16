ד"ר ג'ראר אלוש, מרופאיה הוותיקים של גוש קטיף, הלך הלילה לעולמו לאחר מאבק ממושך במחלה.

כלתו, דוברת המועצה האזורית שומרון אסתר אלוש, ספדה לו ותיארה את דמותו כאדם שכולו נתינה, ענווה ואהבת הארץ.

לדבריה, ד"ר אלוש עלה לישראל מצרפת עם משפחתו הצעירה, אף שהותיר מאחוריו חיים מבוססים. הוא שימש כרופא השיניים של תושבי גוש קטיף, השקיע את כל כספו באדמות האזור, ולאחר שאיבד כמעט את הכול המשיך להיאחז במקום עד הגירוש בשנת 2005.

אלוש הכלה תיארה את חמיה כאדם שקט וצנוע, שדאג לאחרים מבלי לבקש הכרה. לדבריה, רבים שפגשו אותו לאורך השנים סיפרו לה בהתרגשות על המסירות שבה טיפל בהם וביקשו להעביר את אהבתם אליו.

בדברי הפרידה כתבה, "פפי היקר שלנו, לבנו נשבר על הייסורים הקשים שעברת בשנתיים האחרונות. החיוך לא מש משפתיך עד הרגע האחרון. כל זמן שיכולת לחייך המשכת לספר לנו בדיחות של פפי". עוד הוסיפה, "אוהבים אותך המון וכבר מתגעגעים לדבק המתוק של המשפחה".

הלווייתו של ד"ר ג'ראר אלוש תתקיים היום, יום חמישי, בשעה 14:00 בבית העלמין באשקלון. בני המשפחה ישבו שבעה בבית המנוח, ברחוב יונתן פרידן 6, קומת קרקע, דירה 2, אשקלון.