עדר הצאן של גבעת "אור נחמן" ללא קרדיט

פעילי גבעות טוענים כי הקמת החוות ונקודות ההתיישבות סביב הכפר אל-מועייר שבבנימין הובילה בשנים האחרונות לשינוי משמעותי במציאות הביטחונית באזור ולירידה חדה בהיקף פעילות הטרור שיצאה מהכפר.

לדבריהם, אל-מועייר נחשב בעבר לאחד הכפרים העוינים ביותר באזור בנימין, וממנו יצאו לאורך השנים פיגוע יידוי אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כלי רכב בציר אלון, הנחת מטענים ופיגועי טרור נוספים.

לטענת הפעילים, השינוי החל עם הקמת החוות "מלאכי השלום", "גל יוסף" ו"תאנה" ממזרח לציר אלון, ובהמשך עם הקמת גבעת "אור נחמן" ממערב לכפר. לדבריהם, המהלך מנע את התרחבות הבנייה הפלסטינית באזור ויצר רצף של נוכחות ישראלית סביב הכפר.

במהלך השנים התמודדו תושבי הגבעה עם שורת אירועי אלימות, ובהם הצתות, תקיפות רועי צאן, הנחת מטענים, ניסיונות חדירה ואף ירי לעבר הגבעה. למרות זאת, הם אומרים כי ההתיישבות במקום התבססה וכיום מתגוררות בגבעת "אור נחמן" ארבע משפחות.

לצד ההתבססות בשטח חל גם שינוי במצב הביטחוני. הפעילים טוענים כי היקף פעולות הטרור שיוחסו לכפר פחת באופן משמעותי, וכי כיום מתאפשרת תנועה חופשית יותר באזור, הן על ציר אלון והן בצירים המובילים לכפרים הסמוכים.

עם זאת, הפעילים מציינים כי גם כיום מתרחשים פעולות עוינות, ובהן פיזור רעלים בשטחי המרעה. למרות זאת, הם סבורים כי המציאות שנוצרה בשטח מוכיחה שלנוכחות ההתיישבותית יש השפעה ישירה על המצב הביטחוני במרחב.

"התפיסה בה אנו היהודים, בעלי הבית האמיתיים של השטח, וחזרנו לארצנו על כל חלקיה, מתחילה לחדור לתודעתם של ערביי הכפר, ממחבלים המוציאים פעולות טרור יומם ולילה, נהפכו לכפר שקט החי את חייו בצורה שקטה ושלווה", מסרו.

לסיום ציינו את השפעת ההתיישבות במרחב: "ממוקד טרור איזורי שהטיל אימה על היישובים והצירים במרחב - לכפר קטן ומורתע מוקף במעל 5 נקודות התיישבות".