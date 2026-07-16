בבית החולים נקבע מותה של ארבל אורי הופמן, בת 4 ממושב תקומה, שנפצעה באורח אנוש בתאונת הדרכים בכביש 6 ביום שישי האחרון.

התאונה אירעה בין מחלף שורק למחלף קריית גת. מלבד ארבל, נפצעו בה ילד כבן 6 וגבר כבן 35 באורח בינוני, ועשרה בני אדם נוספים נפצעו באורח קל.

אמה של ארבל, הילה, ספדה לה לאחר מותה וכתבה: "האור שלנו כבה. שמש שלנו, בבקשה תשלחי לנו נחמה וכוח מלמעלה. אוהבים אותך עד אחרי הנצח".

הלווייתה של ארבל תתקיים היום. בשעה 17:00 יישאו בני המשפחה ומכריה דברי הספד ברחבת בית הכנסת המרכזי במושב תקומה, ולאחר מכן היא תובא למנוחות בבית העלמין במושב.

במועצה האזורית שדות נגב מסרו כי במהלך הימים האחרונים ליוו את משפחת הופמן קהילת תקומה וגורמי המקצוע של המועצה, לצד תושבים רבים שהתפללו לשלומה של ארבל וקיוו להחלמתה. "לצערנו הרב, אתמול נקבע מותה", נמסר.