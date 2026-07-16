משטרת מחוז מרכז נערכת בכוחות מתוגברים לקראת עצרת מחאה המונית של חסידות צאנז, הצפויה להתקיים הערב (חמישי) בשעה 19:00 סמוך למתקן הכליאה הצבאי "כלא 10" בכפר יונה.

לפי הערכות מארגני האירוע, אלפי חסידים מכל רחבי הארץ צפויים להגיע למקום, זאת בעקבות מעצרם של שני חברי החסידות - אברך נשוי ואב לשניים ובחור ישיבה - שהוגדרו כעריקים לאחר שסירבו להתגייס לצה"ל.

ברקע ההפגנה עומדת החלטת בית הדין הצבאי להאריך את מעצרם של השניים ב-20 ימים. לדברי נציגי החסידות, השניים נעצרו במהלך השבוע האחרון כאשר הגיעו ללשכת הגיוס לצורך הסדרת ענייניהם הבירוקרטיים, ושם נעצרו על ידי המשטרה הצבאית.

לאחר שמאמצים משפטיים של עורכי הדין מטעם הקהילה להביא לשחרורם המהיר נכשלו, הוחלט בחסידות להחריף את הצעדים ולצאת למפגן תמיכה פומבי.

מנהיג החסידות, האדמו"ר מצאנז צפוי להשתתף אף הוא ולשאת דברים בפני המפגינים.

במשטרה נערכים לשיבושי תנועה משמעותיים באזור כפר יונה וכביש 57 החל משעות אחה"צ המאוחרות. עשרות אוטובוסים ושאטלים מאורגנים יצאו מ-12 ריכוזים שונים של החסידות ברחבי הארץ לעבר חניונים ייעודיים שהוכשרו באזור הכלא. במשטרה קוראים לציבור הנהגים להתעדכן באפליקציות הניווט ולהימנע מהגעה לאזור במידת האפשר.