מסתערבים פשטו ועצרו מבוקש טרור דוברות המשטרה

מסתערבי מג"ב ירושלים עצרו מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור, במהלך פעילות מסוערבת בכפר עיזרייה שבגזרת חטיבת עציון.

הפעילות בוצעה בהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי, ובהשתתפות לוחמי מג"ב ירושלים, לוחמי מג"ב איו"ש ולוחמי צה"ל מחטיבת עציון.

במהלך המבצע חדר כוח מסתערבים באופן סמוי לכפר, איתר את המבוקש ועצר אותו. לאחר מכן הועבר החשוד להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי.

במשטרה הדגישו כי לכוחות שפעלו במבצע שלום, והוסיפו כי "לוחמי משמר הגבול, יחד עם כלל כוחות הביטחון, ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול הטרור ולמעצר מבוקשים, בכל מקום ובכל זמן, למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל".