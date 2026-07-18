מחנה "סיירי קטיף", המאורגן על ידי מרכז מורשת קטיף וצפון השומרון, מקבץ תלמידים ותלמידות מיישובים שהוקמו עבור מפוני הגוש, במטרה לחבר את הדור הצעיר למורשת גוש קטיף, לערכי התיישבות ולעשייה ציונית.

ערוץ 7 יצא לפגוש את מנהלי ומשתתפות מחנה הבנות ולשמוע מהם כיצד מחברים את העבר הכואב - לעתיד.

חנניה סאפר, מנהל המחנה, מסביר שהמבט מול החניכות הוא בפנים צופות עתיד. "אנחנו לוקחים את ילדי קהילות גוש קטיף, בוגרי ובוגרות כיתות ח', ומחברים אותם לערכי התקומה, כדי שיהיו שגרירים שלנו. המטרה היא לחבר עבר, הווה ועתיד. לקחת את הערכים שליוו אותנו בגוש קטיף ולהבין איך אנחנו לוקחים אותם איתנו הלאה להמשך".

מיכה חדד, מנהל מרכז מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, מוסיף "יש כאן צעירים שעושים מסע למשך כמה ימים לעבר גוש קטיף. שומעים את הסיפורים על ההקרבה והאמונה ומכירים את הדמויות. מבחינתי זה מאוד מרגש להסתובב ביניהם. אתה רואה את הסמול-טוק המרתק שנוצר של 'וואלה, לא ידעתי שזה היה כך' ו'איזה מסירות היתה שם'. יש ילדים שההורים לא תמיד סיפרו להם את מה שהיה. הם חוזרים עם דברים שחוו וראו - ופתאום ההורים מספרים - ומוסיפים עוד נדבך וזה סוג של סגירת מעגל".

טליה לישה, אחותו של סמל דביר לישה ז"ל שנפל ב-7 באוקטובר, משמשת מדריכה במחנה. "הסיפור שהבנות לומדות כאן מאוד עמוק. זה הסיפור של החיים והיומיום שלהן. הן נולדו למציאות שחסר להן בית. אנחנו מנסות לחבר אותם למקום העמוק של 'מה חסר לנו' ו'מה איבדנו' - כדי להעמיק איתם בשורשים שלהם. הן באות עם רצון לשמוע. זה לא משהו שנשמע להן מנותק מהמציאות".

לישה מספרת לבנות גם על האובדן האישי שמתחבר לגירוש. "יצא לי לספר להן שלא רק גורשנו - אלא גם איבדנו במלחמה הקשה הזו אח יקר מאוד. זה כאב כפול, כי ידענו שנשלם מחירים יקרים, אם נפנה את השטח הזה. אנחנו שילמנו אותם על בשרנו".

עינת, תושבת 'כרמי קטיף' ובת למשפחה של עקורי גוש קטיף, היא אחת החניכות במחנה. "זה מאוד מחבר אותי. כולם מספרים על הגוש בבית ואני מנסה להבין על מה מדברים. כשרואים את הדברים באופן ברור - זה וואו. אני מעריכה את ההורים עוד הרבה יותר בגלל מה שהם עברו שם".

הדר, גם היא בת למשפחת עקורי גוש קטיף, מוסיפה "בעיני זה נושא מאוד חשוב - לדעת מה ההורים שלנו עברו - לגלות את האחדות שהייתה שם".

איל וויס, רכזת המחנה, מסכמת "נולדתי בגוש קטיף ואני בעיקר גדלה על הסיפורים ולא זוכרת חוויות משם. אני שומעת את כל הסיפורים ורוצה שהדור הבא יתחנך עליהם גם כן".