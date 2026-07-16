יומיים לאחר מותו של השחקן הניו זילנדי סם ניל בגיל 78, נחשפה סיבת מותו. מנהלו, פיליפ גרנץ, אישר כי כוכב "פארק היורה" הלך לעולמו בעקבות דלקת ריאות.

בהצהרה שפרסם ביקש גרנץ לכבד את פרטיות משפחתו של ניל, והודיע כי בני המשפחה יקיימו בהמשך טקס זיכרון פרטי בחווה שלו בניו זילנד. לדבריו, "סם היה אדם פרטי מאוד, ששנא מהומה סביבו. משפחתו מבקשת להודות לכל מי שמכבד את פרטיותה בתקופה הקשה הזו".

משפחתו של ניל מסרה עם היוודע דבר מותו כי הוא הלך לעולמו באופן "פתאומי ובלתי צפוי", כשהוא מוקף בבני משפחתו. עוד נמסר כי במותו היה נקי מסרטן, לאחר שב-2022 אובחן בלימפומה מסוג אנגיואימונובלסטית ועבר טיפולי כימותרפיה וטיפול CAR-T.

לפי מנהלו, ניל המשיך לעבוד גם בתקופה האחרונה והספיק לצלם ארבעה פרויקטים שטרם יצאו לאקרנים. בני משפחתו ביקשו כי מי שמעוניין להנציח את זכרו יתרום לעמותות הפועלות למען בתי חולים או לשימור הטבע וחיות הבר בניו זילנד.