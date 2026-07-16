רשת הקמעונאות הבריטית Marks & Spencer פתחה בחקירה לאחר שעל אריזת תפוחי אדמה שמקורם בישראל נמצאה מדבקת "Boycott Israeli Apartheid".

המהלך בוצע בעקבות פניית ארגון UK Lawyers for Israel ‏(UKLFI), שביקש מהחברה לבדוק את נסיבות המקרה ולפעול למניעת אירועים דומים.

לפי הפרטים שנמסרו, לקוח שרכש אריזת תפוחי אדמה מסוג Maris Piper במשקל 1.5 ק"ג גילה עליה מדבקה המזוהה עם Palestine Solidarity Campaign. על האריזה צוין כי ארץ המקור היא ישראל, והמדבקה קראה להחרים את "ישראל האפרטהייד" וכללה את כתובת אתר האינטרנט של הארגון.

במכתב שנשלח ב-11 ביולי 2026 למנכ"ל M&S, סטיוארט מאצ'ין, טענה UKLFI כי הדבקת המדבקות ללא אישור עשויה להוות התערבות בלתי חוקית במוצרים. הארגון ביקש מהרשת לחקור את האירוע, להנחות עובדים להיות ערניים למקרים דומים הנוגעים למוצרים ישראליים או כשרים, ולדווח למשטרה על כל חשוד שיזוהה.

דובר מטעם M&S מסר, "אנו בודקים באופן קבוע את המוצרים בחנויות שלנו, והעובדים יהיו ערניים לכל מוצר שנראה כי בוצעה בו התערבות. למרות הבדיקות הללו, נראה כי אחד המוצרים טופל ללא ידיעתנו." עוד נמסר כי האירוע דווח למנהל סניף וורת'ינג, שיחקור את המקרה ויעביר כל מידע רלוונטי לרשויות בהתאם לבקשת UKLFI.

דובר UKLFI מסר, "לפעילים פוליטיים אין זכות להתערב במוצרים בסופרמרקט בניסיון להפחיד לקוחות או לפגוע במסחר במוצרים ישראליים. אנו מברכים על החלטתה המהירה של M&S לחקור את האירוע ולהעביר מידע רלוונטי לרשויות. על החנויות להישאר ערניות ולפעול בנחישות בכל מקרה של התערבות מסוג זה".