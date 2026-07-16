סיפור יוצא דופן ששיתף אייל דוידסון ממחיש כיצד בדיחה אקראית הפכה למעשה חסד של ממש. לדבריו, חברו פנה אליו בבקשה למצוא אדם בחולון שיוכל לסייע לאלמנה שביתה נשרף, וזקוקה למטבח חדש.

דוידסון השיב בהומור ואמר, "בטח, אני מכיר את 'ציפי פרימו' מחולון", כשהוא מתכוון לבדיחה המבוססת על שיר של להקת גזוז. החבר, שהיה שקוע בניסיון לסייע, לא הבין שמדובר בבדיחה, חיפש את השם וגילה מסעדה בשם זה הפועלת בחולון.

הוא התקשר לבעל המסעדה, סיפר לו על מצבה של האלמנה וביקש את עזרתו. לדברי דוידסון, בעל המקום לא היסס והשיב, "עלינו", ולאחר מכן גייס נגר מטעמו שהגיע לביתה ובנה עבורה מטבח חדש מהיסוד.

לדברי דוידסון, הסיפור המחיש עבורו כיצד גם אמירה שנאמרת כבדרך אגב יכולה להוביל לתוצאה בלתי צפויה. הוא שיבח את רוח הנתינה של חברו ואת הירתמותם המיידית של אנשי מסעדת "ציפי פרימו", שבזכותם זכתה האלמנה למטבח חדש בביתה.