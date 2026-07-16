סטודנטים מהפקולטה לעיצוב ב-HIT מכון טכנולוגי חולון זכו בפרס הראשי בתחרות החדשנות הבינלאומית TOM Global Innovation Challenge (GIC), בזכות פיתוח שנועד לסייע לילד בן 6 המתמודד עם דיסטוניה.

הפרויקט, "הכיסא של אדם", נבחר כאחד מארבעת הפרויקטים המצטיינים מתוך 362 משתתפים מ-12 מדינות. שני ארליך ומקס קוסטינסקי, סטודנטים לעיצוב תעשייתי, פיתחו פתרון ישיבה מותאם אישית המעניק יציבות, תמיכה ונוחות מבלי להגביל את התנועה. הכיסא מאפשר לאדם לשבת בבטחה על הרצפה, לשמור על מנח גוף מיטבי ולהשתתף באופן עצמאי יותר בפעילויות היומיומיות בגן לצד שאר הילדים.

ארליך אמרה, "זו תחושה מרגשת מאוד לראות שפרויקט שהתחיל מתוך צורך אמיתי זוכה להכרה בינלאומית. Adam’s Chair פותח עבור אדם, ילד בן 6 המתמודד עם דיסטוניה - הפרעה נוירולוגית הגורמת להתכווצויות שרירים בלתי רצוניות ולקושי בשליטה בתנועה - במטרה לאפשר לו, ולילדים נוספים עם מוגבלויות פיזיות מורכבות, לשבת על הרצפה ולהיות חלק מהמשחק ומהחוויה עם הסביבה. הזכייה בתחרות ה-GIC מחזקת את האמונה שלי בכוח של עיצוב לשנות חיים ומעודדת אותי להמשיך לפתח פתרונות נגישים ומשמעותיים."

מנכ"ל Tikkun Olam Makers ‏(TOM), עידן סלע, אמר, "כל אחד מהפרויקטים פותח בשיתוף אדם המתמודד עם אתגר אמיתי, במטרה ליצור פתרון פשוט, נגיש ומותאם לצרכיו. בזכות העובדה שכל הפתרונות מפורסמים כקוד פתוח, הם יכולים להגיע לאנשים רבים נוספים ברחבי העולם ולשפר את חייהם."

התחרות נחשבת לאחת הבולטות בעולם בתחום הטכנולוגיה המסייעת לאנשים עם מוגבלויות. השנה השתתפו בה 362 מתמודדים מ-12 מדינות, ומתוכם הוענקו שבעה פרסים בלבד, כאשר "הכיסא של אדם" נמנה עם ארבעת הזוכים בפרס הראשי, שכל אחד מהם זכה ב-3,000 דולר.

הפרויקט פותח במסגרת קורס Fixperts במחלקה לעיצוב תעשייתי ב-HIT, בהנחיית פרופ' גד צ'רני וקטי לוין, ובשיתוף גן הילדים "אשכול רכסים" במודיעין. תהליך הפיתוח כלל היכרות מעמיקה עם צרכיו של אדם, שיתוף פעולה עם הצוות החינוכי והפיזיותרפיסטית המלווה אותו ובדיקות חוזרות בשטח עד לגיבוש הפתרון הסופי.

פרופ' דודי ראב"ד, דקן הפקולטה לעיצוב ב-HIT, אמר, "קורסי Fixperts משלימים ומעשירים את פעילות הפקולטה בחיבור שבין עיצוב, רפואה ושיקום. החשיפה של הסטודנטים ליכולת של עיצוב לשנות מציאות ולתת מענה לצרכים יומיומיים היא הסיבה לכך שהקורס מציין השנה 12 שנות פעילות".