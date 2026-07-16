מפקד מג"ב איו"ש, תנ"צ ניסו גואטה, השתתף בכנס הראשון של "פורום הביטחון" של איגוד החוות בחוות צאן קידר, בהשתתפות בכירי מערכת הביטחון, והציג את הצעדים שנוקט הארגון לחיזוק הביטחון במרחבי יהודה ושומרון.

לדבריו, הרחבת ההתיישבות והחוות מחייבת היערכות מבצעית חדשה, ומג"ב כבר ביצע התאמות משמעותיות בפריסת כוחותיו.

גואטה ציין כי במסגרת השינויים נוספו גדודים בפריסות חדשות, וכי בקרוב צפוי לקום גדוד נוסף בבקעה. לדבריו, כבר במחזור הגיוס הקרוב צפויה להתחיל היערכות להקמת הכוח החדש, מתוך מטרה שפלוגה ראשונה תיפרס באזור במהלך חודש נובמבר.

עוד הדגיש מפקד מג"ב איו"ש כי היתרון המרכזי של הכוחות הוא היכולת להגיב במהירות לכל אירוע. הוא הסביר כי הגדודים פועלים ככוחות תגבור גזרתיים, המאפשרים למפקדים להפעילם באופן גמיש בהתאם לצורך, והוסיף כי הנחה את מפקדי הגדודים להכיר באופן אישי את בעלי החוות ואת צורכי השטח כדי לאפשר תגובה מהירה ויעילה.

לדבריו, לצד פעילות מג"ב מתקיים ביהודה ושומרון שיתוף פעולה רחב בין כלל גופי הביטחון וההצלה, ובהם משטרת ישראל, צה"ל, כבאות והצלה, מד"א וגורמים נוספים. הוא ציין כי הפורום מהווה נדבך משמעותי בחיזוק התיאום בין כלל השותפים הפועלים בשטח.

גואטה התייחס גם למערך ההתנדבות של מג"ב וציין כי בבקעת הירדן כבר פועל מערך משמעותי שבו משתלבים בעלי חוות כמתנדבים. לדבריו, קיימת כוונה להרחיב את המודל גם לאזור בנימין, השומרון ודרום הר חברון, באמצעות סיורים משולבים ושילוב מתנדבים נוספים כחלק מחיזוק ההגנה על המרחב.

בסיום דבריו שיבח תנ"צ גואטה את פעילות איגוד החוות ואמר כי הדרך שבה פועל האיגוד מחזקת את השותפות בין כלל הגורמים. "אני באמת חושב שאתם שותפים אמיתיים. נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא", אמר.

באיגוד החוות סיכמו את הכנס ואמרו, "עשינו צעד היסטורי לחיזוק הביטחון והאחיזה בשטח. כינסנו את פורום הביטחון הראשון של החוות, שהפגיש תחת קורת גג אחת עשרות בכירים ממערכת הביטחון, גופי החירום, הממשל וההתיישבות. הצלחנו לייצר סנכרון חסר תקדים במטרה לחזק את ממשקי העבודה עם השטח. בפורום השתתפו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, מפקדי צה"ל, משטרת ישראל ומג"ב, כבאות והצלה, מד"א, הצלה איו"ש, המשרד לביטחון לאומי, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, אמנה, מולדת, קרן ישראל אחת, קב"טים, רכזי קרקעות, בעלי החוות עצמם ועוד. הכינוס הוא עדות להבנה של מקבלי ההחלטות: רועי הצאן והחוואים בשטח הם חומת המגן האמיתית של המדינה במרחבים הפתוחים".