דרמה בליכוד שעות לפני ההצבעה: בית המשפט המחוזי בלוד הוציא היום (חמישי) צו מניעה זמני המעכב את ההצבעה במרכז הליכוד על השינויים בתקנון הפריימריז והשריונים שמבקשים לקדם ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ.

הצו ניתן בעקבות שורת עתירות שהוגשו נגד המהלך, ובהן עתירת הפורום החברתי של ההסתדרות הלאומית, עד שתובא להצבעה גם הצעה חלופית.

כ-4,500 חברי מרכז הליכוד היו אמורים להצביע היום על הצעת נתניהו וכץ, שלפיה יקבל יו"ר המפלגה שמונה שריונים ברשימת הליכוד לכנסת. לפי ההצעה, שלושה מהשריונים ישובצו בעשירייה הראשונה, שלושה בעשירייה השנייה ושניים נוספים בהמשך הרשימה.

את ההתנגדות המרכזית למהלך מוביל יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, שטען כי השריונים עלולים לפגוע במפלגה.

ההצבעה, שאמורה להתקיים באופן חשאי, נחשבת לבעלת חשיבות רבה עבור נתניהו, שכן אישור ההצעה יעניק לו השפעה רחבה על הרכב רשימת הליכוד לכנסת הבאה.