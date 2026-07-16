המשטרה עדכנה את הפרקליטות ואת היועצת המשפטית לממשלה כי לא הצליחה לאתר את האישה שהתלוננה כי חבר הכנסת חנוך מילביצקי אנס אותה.

לפי עדכון המשטרה, כפי שדווח בערוץ i24, חרף ניסיונות נוספים לאיתורה, "היא נעלמה מעל פני האדמה".

במסגרת המאמצים, שנעשו בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה, ביצעה המשטרה פעולות נוספות, בין היתר בסיוע משטרת רוסיה. במסגרת החיפושים נבדקו דירות אפשריות ונעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים, אולם ללא הצלחה.

על פי התלונה, האישה טענה כי נאנסה בחדר במלון שאליו הובאה לצורך חתימה על תצהיר שלפיו מנהיג ארגון "בני ברוך" לא אנס אותה.

במהלך חקירתו באזהרה, כך דווח, סירב מילביצקי להתייחס באופן ישיר לשאלה מה אירע בחדר המלון, אך טען באופן כללי כי מעולם לא כפה את עצמו על אישה.

על פי הדיווח, לנוכח היעלמות המתלוננת נשקלת האפשרות לסגור את התיק. סנגורו של מילביצקי, עו"ד ציון אמיר, מסר כי מלכתחילה לא היה מקום להורות על חקירה באזהרה, וכי הגיע הזמן לסגור את התיק.