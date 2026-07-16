דרעי במתקפה חריפה על זמיר כיכר השבת

יו"ר ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, תקף בחריפות את הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בעקבות מכתב האזהרה ששלח לוועדת החוץ והביטחון נגד החוק להפסקת מעצרי משתמטים מגיוס, שאושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית אך יישומו נעצר בעקבות עתירה לבג"ץ.

בראיון לאתר 'כיכר השבת' אמר דרעי כי "חמור ביותר מה שעשה הרמטכ"ל". לדבריו, "הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אני מגן עליו הרבה מאוד בדיונים שתוקפים אותו, אבל לצערי הרב, כבר הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה. הוא עסוק בהתקפות עליו ולשמור על שמו".

עוד טען כי לאורך הדיונים בוועדת החוץ והביטחון נציגי צה"ל לא התנגדו להצעת החוק ואף תמכו בה, אך לדבריו, ברגע האחרון שינה הרמטכ"ל את עמדתו והביע התנגדות.

כשנשאל מדוע, לדעתו, בחר זמיר להתנגד לחוק, השיב דרעי: "בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון ובין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל, חד משמעית. כל מה שהם עשו בשנתיים-שלוש האחרונות, כל הסנקציות, כל זה, היה במטרה אחת -- להפיל את ממשלת הימין".

לדבריו, "אסור לרמטכ"ל להתעסק בפוליטיקה. מה שהוא עשה זה תקדים מסוכן מאוד, ואתה תראה שעל התקדים הזה, לצערי הרב, ישלמו מחיר גדול. הוא גרם נזק גדול לצבא, הוא לא עזר לצבא".