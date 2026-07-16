כתבת ערוץ החדשות KTLA האמריקאי רייצ'ל מניטוף חוותה רגע בלתי צפוי במהלך דיווח חי משרמן אוקס שבדרום קליפורניה, כאשר תיקן נחת על כתפה בזמן שסיקרה את השפעותיו המתמשכות של גל החום באזור. למרות שהחרק זחל על גופה היא המשיכה בדיווח מבלי לעצור.

במהלך השידור נראה התיקן נע על גופה של מניטוף, קפץ אל המיקרופון ולבסוף עף מהמקום. רק לאחר שהשידור הסתיים אמרה, "אוי, אלוהים. אני מרגישה משהו", והסירה את החרק.

למחרת שידרו עמיתיה את הקטע בתוכנית הבוקר של KTLA ושיבחו את התנהלותה. אחד מהם אמר כי היא נותרה רגועה לאורך כל האירוע, בעוד מגישת החדשות מייגן הנדרסון ציינה: "זאת רייצ'ל מניטוף שלנו, היא כל כך מקצועית. היא שמרה על קור רוח. אין סיכוי שאני הייתי מצליחה להמשיך כך".

בריאיון לאחר השידור סיפרה מניטוף כי הייתה מודעת לכך שהתיקן נחת עליה, אך החליטה במודע שלא להגיב עד לסיום הדיווח. לדבריה, "ידעתי שהוא עליי. אבל ידעתי שאם אתייחס אליו, לא אצליח להמשיך בדיווח. אז אמרתי לעצמי, פשוט תעברי את הרגע הזה ואז תנערי אותו".

מניטוף הוסיפה כי באופן אירוני, הדיווח עסק בגל החום, והסבירה שהתיקנים נמשכים לטמפרטורות הגבוהות ולתאורת המצלמות. הסרטון הופץ במהירות ברשתות החברתיות, שם גולשים רבים שיבחו את קור הרוח שהפגינה במהלך השידור.

בהמשך עורר הסרטון גם תגובות בזירה הפוליטית בלוס אנג'לס, לאחר שמועמד העבר לראשות העיר ספנסר פראט שיתף אותו ברשת X וביקר את חברת מועצת העיר ניתיה ראמאן, בטענה שהאירוע משקף את מצב המחוז שבו צולם הדיווח.